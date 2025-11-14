Jacques Villeneuve meent dat de uitspraken van Ferrari-voorzitter John Elkann richting de Formule 1-coureurs geen verrassing zijn en dat het een terugkerend fenomeen is binnen de Scuderia. Villeneuve denkt dat Elkann met zijn opmerkingen, die volgden na de dubbele DNF in Brazilië, uit de bocht is gevlogen.

De uitspraken van Elkann na de teleurstellende Grand Prix van Brazilië in november 2025 vielen voor velen dan ook wat uit de toon. Elkann liet doorschemeren dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton vooral niet zo moesten zeuren en zich op de prestaties op de baan dienen te focussen. Villeneuve vindt dat de geschiedenis echter al leert dat Ferrari-coureurs als Prost, Mansell, Alonso en Vettel ook onder druk kwamen te staan door de focus op het team. "We zouden niet verbaasd moeten zijn, want denk eens terug aan hoe het is afgelopen met Prost, met Mansell, met Alonso, met Vettel. Het lijkt een trend te zijn bij Ferrari. Ferrari staat op de eerste plaats. Ferrari zal Ferrari altijd beschermen. Het was best shockerend, maar als je naar het verleden kijkt, lijkt dit de Ferrari-manier te zijn. De meeste coureurs hebben er hun tanden op stukgebeten. Het is een vreemde omgeving", zo stelt hij bij BetVictor Casino.

Contrast met WEC

Uitspraken van de voorzitter leken dus gericht te zijn op het Formule 1-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc, zo hekelt Villeneuve. Volgens de Canadees schetste de voorzitter na het vieren van een succesvolle periode in de WEC een schril contrast met de noodzakelijke Formule 1. "Ik heb geen negatieve opmerkingen van de coureurs gehoord. Dus, het is de voorzitter die dit heeft gedaan, maar dit gebeurde vlak na het winnen van het WEC. Ik denk dat hij wilde benadrukken hoe geweldig het team in het WEC was, vergeleken met de Formule 1. Maar het is een ander verhaal." stelt Villeneuve.

Smerige kant

Het begint duidelijk te worden dat het nu allemaal de smerige kant op gaat dankzij deze mediaspelletjes: "Het is duidelijk dat de energie bij Ferrari niet geweldig is, wat niet raar is. Ze hebben jarenlang niet gewonnen. De verwachtingen waren dit jaar hooggespannen, dus het is een grote teleurstelling geweest. Dus natuurlijk lopen de emoties hoog op. Het probleem is dat het, wanneer het in de media komt, smerig wordt en dat is nooit leuk. Dan wordt het groter dan het is en kan het uit de hand lopen, vooral bij de fans en de media.," besluit Villeneuve.