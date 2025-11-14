Het lijkt er inderdaad steeds meer op dat Toto Wolff op het punt staat om een deel van zijn aandelen in Mercedes F1 van de hand te doen. Inmiddels weten we ook meer over de hele situatie. Er is informatie beschikbaar wie deze aandelen wil kopen en om hoeveel procent het gaat.

Eerder deze week werd bekend dat Wolff aan de onderhandelingstafel zit om zijn aandelen te verkopen. Het zou gaan om het verkopen van een deel van zijn belang in Mercedes. Een woordvoerder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wilde er niet op ingaan: “We zullen hier geen commentaar op geven. Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners (Mercedes-Benz, Toto en INEOS) zijn volledig toegewijd aan het voortdurende succes van Mercedes-Benz in de Formule 1.”

Wie wil ze kopen?

Inmiddels is er wat meer duidelijk over de hele situatie na een onthulling van The Financial Times. Het percentage aandelen dat de Oostenrijker wil verkopen, zou op zo'n vijf procent liggen. Ook is er meer bekend over de partij waar Wolff mee aan de onderhandelingstafel zit. Het gaat om George Kurtz van CrowdStrike, een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. "CrowdStrike en Mercedes F1 zijn al jarenlang commerciële partners. Het logo van CrowdStrike is prominent aanwezig op de auto's en racepakken van het team", zo valt er te lezen in het artikel. De deal zou dus zijn dat Kurtz en CrowdStrike voor een klein deel mede-eigenaars worden van het grote aandeel van Wolff.

Flinke winst

Mercedes en het Britse chemiebedrijf Ineos delen de overige 67 procent van het team ook in gelijke delen. De investering van Wolff bleek sinds zijn binnenkomst in 2013 exponentieel gegroeid te zijn. Mercedes-AMG Petronas wist in 2024 een omzet van 812 miljoen dollar te behalen, de meest lucratieve over alle teams in de F1, terwijl Wolff voor zijn salaris en dividenden over zijn eigendomsbelang van vorig jaar meer dan 50 miljoen dollar op wist te strijken. De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid, mede dankzij het eigendom van Liberty Media en de eveneens gigantische groei van de Formule 1 door het succes van de Netflix-docuserie "Formula 1: Drive to Survive". Toch zou Wolff het op dit moment een goede zet vinden om te verkopen.

