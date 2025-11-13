Red Bull benoemt enige kans op wereldtitel voor Verstappen: "Anders is het voorbij"

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet nog maar één mogelijkheid waarom de titelkansen van Max Verstappen dit seizoen nog nieuw leven ingeblazen kunnen worden. En dat zal tijdens het eerstvolgende raceweekend in Las Vegas moeten gebeuren.

Het Formule 1-seizoen van 2025 telt nog drie raceweekenden. Met nog drie Grands Prix en één sprintrace op de rol, zijn er nog maximaal 83 punten te verdienen. Lando Norris gaat momenteel aan kop in het klassement, met een voorsprong van 24 punten op teammaat Oscar Piastri. Het gat naar de nummer drie, Max Verstappen, bedraagt 49 punten. Het begint dus een behoorlijk lastig verhaal te worden voor de viervoudig wereldkampioen, die door zijn ondermaatste Red Bull teleurstellende weekenden kende in Mexico en Brazilië.

Verstappen heeft uitvalbeurt of crash Norris nodig

"We staan 49 punten achter Norris met nog drie races en één sprintrace te gaan", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek. "Er moet nu iets gebeuren met Lando Norris, als we de hoop voor een titel voor Max levend willen houden. Anders hebben we geen enkele kans. In principe hebben we een uitvalbeurt of een crash voor Norris nodig." Het slotstuk van het seizoen bestaat uit een drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Ommezwaai Red Bull Racing

Marko vervolgt: "We zijn natuurlijk niet blij met de derde plaats, maar het positieve is dat we de boel gedurende het seizoen hebben weten om te draaien. Dat deden we dusdanig goed, dat we ineens weer meededen in het titelgevecht." Daarmee doelt de Oostenrijker op de ommezwaai van het team sinds Laurent Mekies is aangesteld als teambaas.

