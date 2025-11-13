Marko wijst naar grillige RB21: 'Dan rijden we op het niveau van McLaren'
Dr. Helmut Marko krabt zich toch wel achter de oren over de wisselvallige RB21. Het raceweekend in Brazilië begon dramatisch voor Red Bull Racing, maar op zondag wist het team de tijden van winnaar Lando Norris te evenaren.
Dat heeft ertoe geleid dat Max Verstappen na de wedstrijd in São Paulo een achterstand van 49 punten op Norris moet goedmaken om zijn titelkansen voor 2025 levend te houden. Oscar Piastri, die daartussen op P2 staat, kijkt tegen een gat van 24 punten aan.
Grillige wagen
Vanaf het weekend in Monza deed Verstappen weer mee om de hoogste plaatsen, al was die competitiviteit in Mexico-Stad al een stuk minder. Marko merkt in zijn column voor Speedweek op dat het elk weekend weer afwachten is welk team de beste wagen heeft. “De krachtsverhoudingen op de laatste drie circuits inschatten is niet eenvoudig, want de tijden zijn voorbij in de Formule 1 waarin een circuit het ene of het andere team duidelijk beter lag.” Daarin ziet hij verschillende uitdagingen voor de topteams. “Bij Ferrari en Mercedes speelt de vorm van de dag een grote rol, en als wij de juiste afstelling vinden, rijden we op het niveau van McLaren,” aldus Marko.
