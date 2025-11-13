Robert Doornbos heeft zijn kritiek geuit op de prestaties van Lewis Hamilton bij Ferrari. In de Pit Talk-podcast vergelijkt hij de overstap van de Brit naar het team met het verschil tussen de ideale wereld op Instagram en de harde realiteit. De oud-coureur stelt dat Hamiltons droom om voor Ferrari te rijden is veranderd in een nachtmerrie.

Hamilton, die zijn eerste seizoen bij Ferrari bijna heeft afgerond, heeft nog geen enkele podiumplaats in een Grand Prix weten te behalen. Ondanks het feit dat hij een record heeft gebroken, is de kritiek op zijn prestaties niet van de lucht. Doornbos stelt dat het seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari een van de slechtste is in de geschiedenis van het team. "Het voelt als leven in een nachtmerrie. Ik bedoel, hij zei dat de droom om voor deze organisatie te tekenen, in mijn ogen, enorm was. De realiteit is anders. Het is een beetje zoals Instagram versus de realiteit, je kent die foto's wel."

Instagram versus de realiteit

Hamiltons eerste Instagram-foto bij Ferrari, genomen voor het huis van Enzo Ferrari, was een groot succes en kreeg de meeste likes ooit voor een Formule 1-foto. Doornbos merkt op dat de Brit waarschijnlijk dacht dat hij naar de Instagram-versie van Ferrari was overgestapt. "Het tempo in de kwalificatie is er niet. Het tempo in de race is er niet. De communicatie is er niet. De energie is er niet."

Slechtste seizoen in de geschiedenis

Doornbos vervolgt: "Ik bedoel, het is een van de slechtste seizoenen van een Ferrari-coureur in de geschiedenis geweest. En dan hebben we het over de zevenvoudig wereldkampioen." De cijfers ondersteunen de kritiek van de oud-coureur. Hamilton heeft na zeventien races slechts 121 punten verzameld, minder dan Charles Leclerc en Sebastian Vettel in hun mindere jaren. Leclerc behaalde in 2020, met slechts zeventien races, 98 punten.

Geen podium, wel sprintrace-overwinning

Hamiltons beste resultaat dit seizoen is een overwinning in de sprintrace van China, maar een podiumplaats in een Grand Prix heeft hij nog niet weten te bemachtigen. Wel eindigde hij vier keer als vierde. De contrasten met eerdere seizoenen zijn groot, en de druk op de Brit neemt toe nu zijn prestaties niet aan de verwachtingen voldoen.

