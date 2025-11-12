close global

﻿
Verstappen ziet in Russell-clash zijn enige fout: "Toen ging alles even op rood"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen blikt vlak na het - zo lijkt het - definitief mislopen van de titel nog altijd met enige moeite terug op één specifiek moment: de botsing met George Russell in Barcelona. Verstappen geeft toe dat het contact met de Brit 'een fout' was, maar ook dat hij daar lering uit heeft getrokken.

Het seizoen is voor de Red Bull-coureur zeker niet vlekkeloos verlopen. Met nog drie raceweekenden te gaan, lijkt een vijfde titel op een rij toch nog een verre droom te zijn. De Nederlander staat maar liefst 49 WK-punten achter en weet dat de wereldtitel niet in Brazilië of Mexico verloren is gegaan, maar ergens het midden van het seizoen. Red Bull had het toen ontzettend lastig met de RB21, al gaat het nu met de auto - met upgrades - een stuk beter dan bijvoorbeeld toen voor Monza.

Verstappen leert van fout in Barcelona

Desondanks is de viervoudig wereldkampioen wel over het algemeen erg tevreden over zijn eigen prestaties. Vooral met de verbeteringen in de kwalificaties is hij in zijn schik: iets wat eerder toch ook wel een zwakker punt van de Nederlander leek te zijn. "Proberen relaxter de kwalificatie in te gaan - goed te begrijpen waar je misschien nog wat rondetijd kunt halen," legt hij uit. De fout in Barcelona blijft echter als een vlek op het seizoen staan. Verstappen verloor zijn zelfbeheersing na een aaneenschakeling van irritaties en nadat hij van de engineer te horen kreeg dat hij Russell de plek terug moest geven. "Toen ging alles even op rood", zo citeert Motorsport.com de Nederlander. "Het enige kritiekpuntje was natuurlijk Barcelona. Natuurlijk was die actie zelf - dat hele gebeuren - niet oké, maar dat is ook omdat ik er heel veel om geef. Ik kan ook denken 'die auto gaat toch voor geen zak, dus laat maar lekker gaan.'"

Verstappen wil lering trekken uit Barcelona

Verstappen heeft uiteindelijk toch lering getrokken uit het voorval en zegt dat zulke dingen volgend jaar niet meer zullen gebeuren. "Als ik uit de auto stap, moet ik altijd tegen mezelf kunnen zeggen 'ik heb er alles aan gedaan'. Daarom was ik ook boos met wat er ten eerste op dat rechte stuk gebeurde bij de herstart, daarna in bocht 1 en vervolgens werd in mijn oor natuurlijk verteld dat ik die plek moest teruggeven. Dat was fout en daar leer je natuurlijk ook van. Dat zijn momenten die volgend jaar niet gebeuren, ook al zit je in zo'n situatie met de auto. Dat zijn wel dingetjes waar je van leert, maar over het algemeen qua performance was het seizoen absoluut goed," zo besluit hij.

