Lando Norris and Max Verstappen

Incident tussen Verstappen en Norris volgens analist doorslaggevend in titelstrijd Formule 1

Incident tussen Verstappen en Norris volgens analist doorslaggevend in titelstrijd Formule 1

Jan Bolscher
Lando Norris and Max Verstappen

Juan Pablo Montoya is van mening dat een akkefietje tussen Lando Norris en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monza dit jaar, wel eens precies kan zijn geweest wat Norris nodig had om de Nederlander te verslaan.

Lando Norris lijkt met nog drie raceweekenden te gaan af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. De McLaren-coureur heeft een voorsprong van 24 punten op zijn kwakkelende teammaat Oscar Piastri, terwijl het gat naar Max Verstappen maar liefst 49 punten bedraagt. Toch lijkt de Brit bij de fans op de tribune niet altijd even populair. Zowel in Mexico als Brazilië klonk er boegeroep vanaf de tribune, nadat de 25-jarige coureur als eerste over de streep was gekomen.

Haat als brandstof

"Iedereen fluit Lando Norris uit, omdat iedereen er vanuit gaat dat McLaren hem de voorkeur [ten opzichte van Piastri ] geeft in de titelstrijd", vertelt Juan Pablo Montoya bij PokerStrategy. "Ik denk dat McLaren heeft aangepast zodat deze sterker is in de kwalificatie. Norris kan daar mee rijden, Piastri niet. In de Formule 1 draait het niet om hoe populair je bent, het draait om het verpulveren van je tegenstanders. Als fans en coureurs je haten, is dat een nog betere reden om ze te vernietigen met je performance. De haat kan gebruikt worden als brandstof. Het maakt de overwinningen nog zoeter.

Incident in Monza

Montoya vervolgt: "Toen Norris in Monza opstond tegen Verstappen, was dat heel goed voor zijn mentaliteit." De voormalig Formule 1-coureur doelt daarmee op een incident in de eerste ronde, waarbij Norris door de Nederlander in het gras werd geduwd. De Brit noemde Verstappen onder andere "een f"cking idioot" en beet flink van zich af in de media. "Hij pikt het niet meer als er met hem gesold wordt en dat brengt hem heel veel goeds. Ik heb medelijden met Piastri. Hij begrijpt niet waarom hij geen snelheid heeft, terwijl hij niets anders doet dan eerder", besluit hij.

