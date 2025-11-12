Lewis Hamilton ligt na zijn optreden tijdens de Grand Prix van Brazilië onder vuur in de Italiaanse F1-media, zoals Corriere della Sera. De Brit kende een bewogen race in São Paulo, waarin hij betrokken raakte bij twee incidenten. De fouten werden door de Italiaanse media als 'onverdedigbaar' bestempeld.

De problemen voor de zevenvoudig wereldkampioen begonnen in bocht 1, waar hij in aanraking kwam met Sainz. Het contact leidde tot een tijdstraf van vijf seconden voor de Brit, die hij moest uitzitten voordat hij zich terugtrok uit de race. De straf volgde op een mislukte kwalificatie, waardoor hij al een lastige race tegemoet ging. De situatie escaleerde verder toen hij tijdens een inhaalpoging tegen de achterkant van Franco Colapinto botste, wat resulteerde in een beschadigde voorvleugel en uiteindelijk zijn uitvalbeurt.

Dubbele uitvalbeurt voor Ferrari

De dubbele uitvalbeurt voor het team uit Maranello betekende een flinke klap in het constructeurskampioenschap. Ferrari zakte naar de vierde plaats, terwijl Red Bull en Mercedes beide een podiumplaats wisten te bemachtigen met respectievelijk Max Verstappen en Kimi Antonelli. De prestaties van de viervoudig wereldkampioen werden door Corriere della Sera met een magere vijf uit tien beoordeeld, waarbij de fout als 'onverdedigbaar' werd bestempeld. "Hij is opnieuw bij de stewards, die hem straffen met een tijdstraf van vijf seconden die hij uitzat voordat hij zich terugtrok, om deze niet mee te nemen naar de volgende GP, vanwege de crash met Colapinto (waarbij hij een kapotte voorvleugel overhield), in plaats van Sainz, die hem aan het begin raakt, waardoor een race die al was gecompromitteerd door zijn slechte kwalificatie, werd verpest."

Elkann wijst naar coureurs Ferrari

Na de race sprak John Elkann, de baas van Ferrari, zijn onvrede uit over de prestaties van de coureurs. Hij benadrukte dat er meer concentratie en minder gepraat nodig is om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap nog te behalen. "We hebben coureurs die zich meer moeten concentreren en minder moeten praten, want we hebben nog belangrijke races te gaan, en tweede worden in het constructeurskampioenschap is niet onmogelijk."

Hamilton blijft strijdvaardig

Ondanks de kritiek blijft de Brit strijdvaardig. Op sociale media liet hij weten zijn team en zichzelf te steunen en niet op te geven. "Ik steun mijn team. Ik steun mezelf. Ik geef niet op. Niet nu, niet toen, nooit. Dank je, Brazilië, altijd."

