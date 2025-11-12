Met nog drie raceweekenden op de rol lijkt Lando Norris af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Maar wanneer kan de McLaren-coureur de strijd definitief in beton gieten.

Lando Norris heeft afgelopen weekend uitstekende zaken gedaan, wat betreft zijn jacht op zijn eerste wereldkampioenschap ooit in de Formule 1. De McLaren-coureur was het hele weekend foutloos, won de sprintrace en schreef op zondag de Grand Prix op zijn naam. Ondertussen viel teammaat Oscar Piastri uit op zaterdag en moest op op zondag doen met P5, waar Max Verstappen in de sprint vierde werd en in de hoofdrace als derde over de streep kwam. Dat brengt de stand in het wereldkampioenschap op 390 punten voor Norris, 366 punten voor Piastri en 341 punten voor Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Kan Norris kampioen worden in Las Vegas?

Fans van de Brit zullen ondertussen druk aan het rekenen zijn. Wanneer kan de 25-jarige Brit de titelstrijd definitief in beton gieten? Met nog maar drie raceweekenden te gaan - waaronder een sprintweekend in Qatar - is die rekensom niet erg ingewikkeld meer. Tot het vallen van de vlag in Abu Dhabi zijn er nog 83 punten te verdienen. De voorsprong van Norris op Piastri is momenteel 24 punten, waar het gat naar Verstappen 49 punten bedraagt. In Las Vegas wordt er geen sprint verreden en zijn er maximaal 25 punten te verdienen. Mocht Norris de race winnen en Piastri geen punten scoren, is het onderlinge verschil 49 punten. Na Vegas zijn er echter nog 58 punten te verdienen. Wereldkampioen worden op de wereldberoemde strip van de gokstad, zit er dus niet in voor Norris.

Kampioenschap beslist in Qatar?

De vroegste mogelijkheid die zich aan kan dienen, is de sprintrace in Qatar op zaterdag 29 november. We blijven even bovenstaand scenario als voorbeeld gebruiken: na de sprintrace zijn er nog 50 punten te verdienen. Norris zou er dan genoeg aan hebben om één punt meer te scoren dan Piastri. Dit is echter geen heel waarschijnlijk scenario. Een realistischer scenario is dat Norris het op de zondag in Qatar voor elkaar weet te krijgen. Bij het vallen van de vlag daar, hoeft zijn voorsprong - die momenteel uit 24 punten bestaat - slechts uit meer dan 25 punten te bestaan. Tegelijkertijd geldt voor Piastri en ook Verstappen dat als ze de titelstrijd in leven willen houden tot Abu Dhabi, ze ervoor moeten zorgen dat de achterstand op Norris juist kleiner is dan 25 punten na de laatste ronde in Qatar.

Gerelateerd