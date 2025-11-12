Riccardo Adami werd op de grid voor de F1 Grand Prix van São Paulo belaagd door middelvingers en boegeroep. De race-engineer van Lewis Hamilton werd uitgejouwd door 'fans' van de Ferrari-coureur die met slechts 2 punten in de Sprint en een uitvalbeurt in de Grand Prix een bijzonder slecht weekend meemaakte op het circuit van Interlagos.

Adami kwam in de Formule 1 terecht, nadat hij was afgestudeerd aan de universiteit van Brescia als chassisspecialist. Hij ging vanaf 2002 aan de slag bij Minardi in verschillende rollen, totdat hij race-engineer werd in 2005. Hij bleef bij het team, toen Red Bull het overnam en de renstal uit Faenza omdoopte tot Toro Rosso. Hij werkte samen met onder andere Vitantonio Liuzzi en Sebastian Vettel, en daarna met Sébastien Buemi en Daniel Ricciardo. In 2015 vertrok Adami richting Ferrari, waar hij herenigd werd met Vettel, die uiteindelijk twee keer vicekampioen werd in de rode bolide en beide keren zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton en Mercedes. Na een stint met Carlos Sainz werkt Adami nu samen met diezelfde Hamilton.

Geen enkel podium

Hamilton legde in Brazilië uit dat zijn seizoen eerder een nachtmerrie is, terwijl het juist zijn droom was om voor Ferrari uit te komen. De zevenvoudig wereldkampioen, die zo veel successen wist te boeken met Mercedes, rijdt al sinds 2007 en heeft ieder seizoen een podium weten te pakken. Daar lijkt in 2025 verandering in te komen, want met nog drie Grands Prix te gaan heeft hij geen enkele beker verdiend. De overwinning in de Sprint in China telt helaas voor hem niet mee in de recordboeken. De Brit ligt momenteel zesde in de tussenstand en ziet rookie Kimi Antonelli qua punten steeds dichterbij komen.

© IMAGO | Hamilton na de sprintoverwinning in Shanghai

Hamilton-'fans' zijn Adami zat

'Fans' van Hamilton lijken helemaal klaar met diens race-engineer. Vanaf de tribunes van de Braziliaanse fans, bij wie Hamilton erg populair is geworden, werd Adami op de grid uitgejouwd. Ze staken ook hun middelvinger naar hem op. Bekijk de beelden hier.

