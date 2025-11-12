Wolff prijst Antonelli: "Dat hij zo Verstappen wist te verslaan, laat zien wat er nog gaat komen"
Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat het optreden van Kimi Antonelli in de Grand Prix van São Paulo, waarin hij onder andere Max Verstappen achter zich wist te houden in gevecht om de tweede plaats, "laat zien wat er nog gaat komen."
Het Formule 1-team van Mercedes zorgde in de zomer van 2024 voor opgetrokken wenkbrauwen, toen bekend werd gemaakt dat de destijds zeventienjarige Kimi Antonelli de opvolger zou worden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De piepjonge Italiaan kwam over vanuit de Formule 2, maar het is ongebruikelijk in de koningsklasse van de autosport dat een rookie zijn debuut in de sport maakt bij een topteam. Antonelli toonde in de openingsfase van het seizoen bij vlagen iets van de genialiteit die teambaas Toto Wolff zo uitgesproken in hem ziet, maar met name in Europa, kende hij een zeer matige reeks.
Succesvol weekend Antonelli in Brazilië
In Brazilië kende Antonelli echter een erg sterk weekend. De jonge Italiaan werd op zaterdag tweede in de sprintrace en wist dat kunstje op zondag in de Grand Prix te herhalen. Het zilver kwam hem daarbij niet aanwaaien. In de openingsfase van de race maakte hij contact met Charles Leclerc, nadat hij moest uitwijken voor een te aanvallende Oscar Piastri. In de slotfase was het eveneens billenknijpen. Max Verstappen kwam in hoog tempo dichterbij en reed het gat naar Antonelli volledig dicht. De Mercedes-coureur wist zijn hoofd echter koel te houden en hield stand.
Verstappen verslagen
Dat heeft indruk gemaakt op Wolff: "Het was het hele weekend sterk, direct vanaf de start", citeert Sky Sports. "Dat is goed om te zien. Misschien lagen de verwachtingen wat lager, omdat hij dit circuit niet kende. Misschien was daarom de druk wat minder hoog dan tijdens de races in Europa. De uitvoering was foutloos. Max die op nieuwere en zachtere banden rijdt toch weten af te vechten... Dat was ontzettend sterk en laat zien wat er nog aan zit te komen."
