Laurent Mekies heeft onthuld dat de krachtbron die Red Bull Powertrains en de Ford Motor Company ontwikkeld voor het Formule 1-seizoen van 2026, gestart is en zelfs al een tijdje op de dyno heeft gestaan. De teambaas legt uit dat het een "krankzinnig" project is voor de energiedrankfabrikant om een eigen power unit te introduceren.

Volgend jaar zullen nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd en de motorreglementen worden daarbij ook aangepast. De V6-turbo hybride power unit blijft, maar de MGU-H zal uit de krachtbron worden gehaald om kosten te besparen. Desondanks hoopt men dat er meer elektrisch vermogen zal worden gebruikt door de MGU-K op te schroeven van 120 naar 350 kilowatt (van 160 naar 470 pk). Het doel is om de verbrandingsmotor minder te gebruiken en zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. Red Bull heeft een boel successen geboekt met Renault en Honda, maar nu produceren ze een eigen verbrandingsmotor. Ford zal in samenwerking met Red Bull de batterij leveren voor een complete power unit.

Krankzinnig van Red Bull

"Zeker, zeker!", antwoordde Mekies op de vraag bij de Talking Bull-podcast of hij de nieuwe Ford-krachtbron al gehoord heeft. "Vanuit een symbolisch opzicht is het iets enorms. Er is namelijk geen krankzinnigere uitdaging voor Red Bull dan samen met Ford een eigen motor creëren. Er is niets zo krankzinnigs als dat in de recente Formule 1-geschiedenis. Het is wel typisch Red Bull om zoiets krankzinnigs te doen."

Al een tijdje op de dyno

"Om dat [motor]geluid te horen is al te gek, of het nou competitief is of niet", vervolgde de Fransman. "Maar ja, de motor heeft aangestaan. Hij is zelfs al een tijdje op de dyno geweest. En we hebben nog maar een paar maandjes te gaan. We zitten momenteel in de periode met de meeste stress om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk een motor klaar krijgen voor op het circuit. Soms vergeten we het, maar er is een strijd tussen giganten. Er staan zeven, acht, negen autofabrikanten op de grid volgend jaar. Kleine teams bestaan niet meer. Het is eigenlijk gestoord."

