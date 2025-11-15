Het raceweekend in São Paulo was er voor Red Bull Racing eentje met twee gezichten. Het team begon uitermate slecht, maar Max Verstappen wist tijdens de hoofdrace alsnog vanaf de pitstraat naar het podium te rijden. Wat heeft Red Bull gedaan om het weekend zo om te draaien? In deze GPFans Special nemen we het met je door.

Elk team simuleert het raceweekend al in de fabriek voordat het überhaupt op het circuit aanwezig is. De data die daaruit voortkomt, vormt vaak de basisafstelling van de wagen. Tijdens de vrije trainingen wordt die vervolgens verder verfijnd. Maar tijdens het sprintweekend in São Paulo was er simpelweg niet genoeg tijd om alles goed uit te dokteren. "Bij het minste of geringste, bijvoorbeeld als de temperatuur vier graden verschilt ten opzichte van een andere sessie, bestaat al de mogelijkheid dat het volledig de verkeerde kant op gaat. Hetzelfde geldt voor de rijhoogte en hoe alles samenhangt. Het verschil tussen de gegevens uit de simulator en de realiteit is gewoon nog te groot. Maar dat het zó ver uit elkaar lag... Ik hoop dat we dat in de laatste drie races nog recht kunnen trekken," verklaarde Helmut Marko na afloop van de race in Brazilië bij Sky Deutschland.

Afstellingen

Het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië is een echt oldskool-circuit. De baan heeft hier en daar hobbels en kent bovendien flinke hoogteverschillen en juist daarin blinkt de RB21 simpelweg niet uit. Olav Mol vertelde in De Stamtafel van Ziggo Sport dat Red Bull in VT1 begon met een specifieke Brazilië-afstelling, maar deze tijdens de sessie al aanpaste naar een Mexico-afstelling. Na de sprintrace, waarin Verstappen als vierde werd afgevlagd, werd de wagen opnieuw aangepast, dit keer richting een Austin-afstelling dezelfde richting waarin Yuki Tsunoda het hele weekend al reed. Tijdens de kwalificatie kwam Verstappen daarmee niet verder dan P16, waarna het team besloot om de wagen volledig om te gooien en te voorzien van een nieuwe power unit.

De problemen

Over de precieze problemen wilde Red Bull na afloop geen directe oorzaak aanwijzen. Verstappen klaagde vooral over een gebrek aan grip en veel vibraties. Scott Mansell van Driver61 is op onderzoek gegaan en concludeert dat de rijhoogte niet in orde was, waardoor de auto ‘bottomde’, oftewel hard op de grond stuiterde. Daardoor was er geen balans in de wagen en werd er onvoldoende neerwaartse druk gegenereerd, omdat het stabiele platform telkens werd verstoord. Peter Windsor gaat op zijn YouTube-kanaal nog een stap verder en stelt dat Verstappen door het gebrek aan balans ook geen temperatuur in de banden kon krijgen, iets wat juist bij de grondeffectauto’s cruciaal is.

Hoe is het opgelost?

Red Bull besloot op zaterdagavond om de RB21 uit parc fermé te halen en de afstelling opnieuw ingrijpend te wijzigen. De straf daarvoor is een start vanuit de pitstraat, maar omdat Verstappen toch al als P16 zou vertrekken en met de bestaande set-up weinig uit kon richten, vond het team dit een logische keuze het verschil tussen starten vanuit de pitstraat en vanaf P16 is immers klein. De oude vloer van vóór Mexico, die beter zou moeten passen bij de kleine ‘sweet spot’ van de auto op Interlagos, werd opnieuw gemonteerd.

From pit lane to podium - Verstappen absolutely flew through the field! ✈️ #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/45KsIijfAu — Formula 1 (@F1) November 11, 2025

Daarnaast kreeg de RB21 een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-K en MGU-H, evenals een nieuwe accu en ‘control electronics’. Daarmee ging Red Bull ruim over de jaarlijkse limiet heen, wat normaal gesproken een forse gridstraf zou betekenen, maar door de start vanuit de pitstraat had dat geen extra consequenties. Hoewel een gloednieuwe power unit tegenwoordig minder vermogen oplevert dan vroeger, blijft het toch een voordeel. Met nieuwe hardware, een aangepaste vloer én een compleet vernieuwde afstelling had Verstappen alle ingrediënten om op zondag vol in de aanval te gaan met als resultaat een knappe derde plaats.

Nieuwe windtunnel, minder problemen?

Red Bull heeft dus opnieuw laten zien dat het in staat is een weekend volledig om te draaien, al begon het deze keer bijzonder slecht. Dat het om een sprintweekend ging en het team daardoor slechts één vrije training had, speelde daarbij zeker een grote rol. Red Bull start dergelijke weekenden vaker met een afstelling die niet optimaal werkt of niet volledig wordt vertrouwd, juist vanwege de aanhoudende correlatieproblemen tussen simulator, windtunnel en de werkelijkheid. Vanaf 2027 moet de nieuwe windtunnel operationeel zijn, en na de kalibratie hoopt Red Bull dat die correlatieproblemen eindelijk tot het verleden zullen behoren.

