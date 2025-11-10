De Grand Prix van Brazilië was een waar spektakel, met een podiumplaats voor rookie Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen prees de jonge Mercedes-coureur en noemde het een "supersterk" weekend voor Antonelli, die zijn tweede podium van het seizoen wist te pakken. Antonelli begon zijn race vanaf de eerste startrij, nadat hij een sterke kwalificatie had neergezet, en eindigde uiteindelijk op een indrukwekkende tweede plaats.

Verstappen benadrukt de grote leercurve die Antonelli doormaakt, maar ook zijn snelheid in elke klasse waarin hij heeft gereden. De Nederlander merkt op dat het behalen van een podiumplaats een enorme boost voor het zelfvertrouwen van de jonge Italiaan is en dat zijn team hem helpt om al zijn potentieel te benutten. Antonelli's sterke prestaties hebben er inmiddels ook toe geleid dat zijn contract als Mercedes-coureur bevestigd is tot 2026.

Antonelli sterk in Brazilië

Antonelli is nu de derde jongste coureur ooit die op de eerste startrij in de Formule 1 stond. Teambaas Toto Wolff heeft vertrouwen in Antonelli en ziet de nieuwe reglementen van 2026 als een kans voor hem om zich verder te ontwikkelen. Wolff zal tevreden zijn met de jongeling, die hij vast in zijn armen heeft gesloten. Verstappen ziet het allemaal gebeuren en vindt het prachtig: "Dit jaar is tot nu toe een heel leerproces geweest voor Kimi, maar tegelijkertijd is hij erg snel en dat heb ik altijd gezien in elke categorie waarin hij reed. Dat hij zo'n weekend als hier heeft gehad, is supersterk en hij heeft het helemaal verdiend om vandaag op het podium te staan. Het geeft je ook een enorme boost in zelfvertrouwen en het team helpt hem ook enorm om al zijn potentieel te benutten. Hij is in een goede positie, daarom is het ook goed om dat te vieren."

Verstappen geeft rookies advies

Verstappen komt ten slotte nog met een mooie reeks woorden voor Antonelli én de rest van de rookies: "Blijf in jezelf geloven, in een debuutseizoen maak je een emotionele achtbaan door. Sommige weekenden gaan beter dan andere, soms heb je hoge verwachtingen. Soms pakt het anders uit en maak je fouten. Je hebt goede weekenden, maar uiteindelijk hoort dat bij het leerproces. Je moet fouten maken om een ​​betere coureur te worden, ook in de Formule 1."