Mekies tempert na São Paulo: 'Podium de max voor Verstappen, winst nooit realistisch'
Mekies tempert na São Paulo: 'Podium de max voor Verstappen, winst nooit realistisch'
Red Bull-teambaas Laurent Mekies prijst de pitstart-naar-podium van Max Verstappen in São Paulo, maar tempert tegelijk de verwachtingen: een zege was volgens hem nooit realistisch. Verstappen werd derde na een vroege lekke band en een sterke strategische comeback, terwijl Lando Norris won en Kimi Antonelli tweede werd.
Mekies was duidelijk toen hem werd gevraagd of het mogelijk was om te winnen zonder die verre startpositie: "Nee. We denken niet dat het te winnen was. We zullen waarschijnlijk nooit weten waar we zouden zijn geëindigd, maar op een gegeven moment moet je een keuze maken aan de pitmuur. Die keuze gaf ons een serieuze kans op het podium. Uiteindelijk hebben we dat gehaald; met één ronde extra had je misschien P2 gepakt. Ik denk niet dat je P1 had kunnen houden als je naar de bandenslijtage en onze positie kijkt."
Maximaal haalbare door gunstig moment
Op de vraag of het zonder de vroege lekke band beter had gekund, wees Mekies op een onverwacht voordeel: "Eerlijk is eerlijk, we werden in ons nadeel [op het moment van de lekke band] een beetje geholpen door de VSC, daardoor bleef het verlies beperkt. We hebben zeker iets verloren, maar misschien ga je in de bandschema’s een paar ronden langer; hard, medium, en sla je de laatste stop over. Maar als en zou winnen geen races, dus het is wat het is.”
Lastig verhaal voor Verstappen
Met P3 redde Verstappen het maximaal haalbare uit een lastig weekend, al leverde hij over Sprint en race samen dertien punten in. Door de tijdstraf van Oscar Piastri liep hij op diens achterstand iets in, maar de kloof naar Norris groeide: met nog drie races te gaan leidt Norris nu met 24 punten voorsprong op Piastri en 49 op Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen waarschuwt Norris na inhaalrace, Lambiase biedt excuses aan | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Stella 'neemt straf op de kin' en eist beterschap van Piastri na Brazilië
- 1 uur geleden
Norris wil niet te vroeg juichen ondanks overwinning in São Paulo: "De Red Bull is sneller"
- 2 uur geleden
Hamilton beledigt stewards na straf in São Paulo: "Echt een complete grap"
- 2 uur geleden
- 6
Mekies tempert na São Paulo: 'Podium de max voor Verstappen, winst nooit realistisch'
- 2 uur geleden
Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november