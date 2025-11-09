Red Bull-teambaas Laurent Mekies prijst de pitstart-naar-podium van Max Verstappen in São Paulo, maar tempert tegelijk de verwachtingen: een zege was volgens hem nooit realistisch. Verstappen werd derde na een vroege lekke band en een sterke strategische comeback, terwijl Lando Norris won en Kimi Antonelli tweede werd.

Mekies was duidelijk toen hem werd gevraagd of het mogelijk was om te winnen zonder die verre startpositie: "Nee. We denken niet dat het te winnen was. We zullen waarschijnlijk nooit weten waar we zouden zijn geëindigd, maar op een gegeven moment moet je een keuze maken aan de pitmuur. Die keuze gaf ons een serieuze kans op het podium. Uiteindelijk hebben we dat gehaald; met één ronde extra had je misschien P2 gepakt. Ik denk niet dat je P1 had kunnen houden als je naar de bandenslijtage en onze positie kijkt."

Artikel gaat verder onder video

Maximaal haalbare door gunstig moment

Op de vraag of het zonder de vroege lekke band beter had gekund, wees Mekies op een onverwacht voordeel: "Eerlijk is eerlijk, we werden in ons nadeel [op het moment van de lekke band] een beetje geholpen door de VSC, daardoor bleef het verlies beperkt. We hebben zeker iets verloren, maar misschien ga je in de bandschema’s een paar ronden langer; hard, medium, en sla je de laatste stop over. Maar als en zou winnen geen races, dus het is wat het is.”

Lastig verhaal voor Verstappen

Met P3 redde Verstappen het maximaal haalbare uit een lastig weekend, al leverde hij over Sprint en race samen dertien punten in. Door de tijdstraf van Oscar Piastri liep hij op diens achterstand iets in, maar de kloof naar Norris groeide: met nog drie races te gaan leidt Norris nu met 24 punten voorsprong op Piastri en 49 op Verstappen.

Gerelateerd