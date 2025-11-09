Lewis Hamilton kent tot nu toe een teleurstellend weekend tijdens de Grand Prix van Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen moest na een matige sprintkwalificatie als elfde vertrekken en eindigde als zevende in de sprintrace. Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Hamilton echter strijdvaardig en heeft hij vertrouwen in een herstel van zijn team.

De Brit had hoge verwachtingen van het weekend in Brazilië, maar de realiteit bleek anders. Tijdens de sprintkwalificatie kwam hij niet verder dan een elfde tijd, wat hem een teleurstellende startpositie opleverde voor de hoofdrace. De zevenvoudig wereldkampioen gaf aan dat hij mentaal niet in zijn beste vorm was en dat dit een grote rol heeft gespeeld in zijn prestaties. "Het ging niet goed, mentaal niet goed", zo sprak hij tegenover Motorsport.com. Hamilton zal na een matige kwalificatie vanaf P13 aan de race gaan beginnen.

Problemen in São Paulo

Volgens de Brit lag het niet aan de afstelling van de auto, maar aan de banden. "Nee, de afstelling is prima. Ik kreeg de banden gewoon niet aan het werk en de bandentemperaturen was een probleem. Ik kan me niet herinneren of het precies hetzelfde probleem is. Niet helemaal, denk ik. De uitvoering – het moment waarop we de baan opgingen en alles – was prima. Alleen de achterbanden zaten in een bereik waarin ik ze niet warm genoeg kreeg om ze goed te laten werken."