Max Verstappen heeft zijn zorgen geuit over de prestaties van McLaren in de regen. De Nederlander weet dat de Britse formatie dit seizoen bijzonder sterk is in natte omstandigheden, wat het voor Red Bull moeilijk maakt om te winnen. Met de regenachtige zaterdag van de F1 Grand Prix van São Paulo in het vooruitzicht, is het voor de viervoudig wereldkampioen dan ook zaak om zich voor te bereiden op alle scenario's.

Verstappen weet uit ervaring hoe bepalend het weer kan zijn in de Formule 1. Vorig jaar wist hij in de kletsnatte wedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos, een belangrijke overwinning te pakken, die hem dichter bij zijn vierde achtereenvolgende wereldtitel bracht. Dit jaar lijkt het echter een stuk moeilijker te worden. Niet alleen heeft de Limburger juist een puntenachterstand om goed te maken in plaats van dat hij naar São Paulo is gekomen met een voorsprong, zoals in 2024, maar McLaren heeft in de regen kunnen laten zien dat het duidelijk de overhand heeft. Dat was bijvoorbeeld op Silverstone goed te merken. Er is een grote kans op regen tijdens de Sprint en kwalificatie vanwege een cycloon. Er is daarom een officiële weerwaarschuwing uitgebracht door de burgerbescherming van São Paulo.

McLaren sterk in de regen

"In de regen is het altijd erg riskant", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Brazilië. "Het kan een voordeel voor je zijn, het kan een nadeel voor je zijn. Ook dit seizoen denk ik dat McLaren in de regen erg sterk is geweest door bijvoorbeeld de oververhitting op de intermediates te beheersen. Dus het is niet vanzelfsprekend dat als het regent, wij ineens de te kloppen partij zijn", zo laat de Red Bull-coureur weten. McLaren heeft dit jaar alle races die door de regen werden beïnvloed weten te winnen, wat zijn zorgen alleen maar groter maakt.

Verstappen wil vooraan blijven

Met nog vier raceweekenden te gaan, is Verstappen vastberaden om alles uit de kast te halen. "We zullen gewoon proberen alles te doen wat we kunnen tot het einde. Het is 36 punten, het is nog steeds een behoorlijk gat. Ik denk dat we de afgelopen paar raceweekenden als team een zeer goede prestatie hebben geleverd. Maar natuurlijk, als we dat gat verder willen verkleinen, moeten we nu constant vooraan staan. En dat zal, denk ik, een grote uitdaging zijn", zo besluit hij. Brazilië wordt in ieder geval interessant met de regen als mogelijke spelbreker.

