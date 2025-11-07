Het is momenteel droog in São Paulo en op zondag lijken we ook een droge Grand Prix te zien. Er wordt echter dramatisch weer verwacht op de zaterdag op het circuit van Interlagos, wanneer in de Formule 1 de Sprint en de kwalificatie wordt verreden. De burgerbescherming van de Braziliaanse staat heeft zelfs een officiële weerwaarschuwing uitgebracht.

Het F1-circus is in Brazilië voor een sprintweekend en dus wordt er deze vrijdag één vrije training gehouden en de sprintkwalificatie. De zaterdag staat niet alleen in het teken van de kwalificatie voor de zondagsrace, maar ook de Sprint, de korte race van iets meer dan 100 kilometer. Op zondag wordt dan de Grand Prix gehouden. Er wordt vandaag (vrijdag) geen regen verwacht in São Paulo en de kans op neerslag is tijdens de Grand Prix met zo'n 15% ook niet al te hoog. De zaterdag kan echter een groot probleem worden voor de FIA en voor Max Verstappen en zijn negentien collega's.

Tropische cycloon

De burgerbescherming van São Paulo heeft besloten een officiële weerwaarschuwing uit te brengen, zo melden verschillende Braziliaanse media. Een tropische cycloon, een frontale depressie, zal zeer waarschijnlijk een impact hebben op het weer tijdens de Sprint en de kwalificatie morgen (zaterdag). Meteorologen waarschuwen voor zware onweersbuien, hagel en harde windstoten. Er worden momenteel windsnelheden tot maar liefst 115 kilometer per uur verwacht. Zo'n frontale depressie kan ontstaan door een botsing van warme en koude luchtgolven.

De burgerbescherming waarschuwt voor onder andere bomen die om kunnen vallen, schade aan daken en stroomuitval. Instellingen als de brandweer en energiebedrijven staan in grote getale klaar om in te grijpen bij noodgevallen.

