Max Verstappen, Lando Norris, 2024, Photoshop, Social

Verstappen leider van kampioenschap rondom crashes, Norris blijkt brokkenpiloot

Verstappen leider van kampioenschap rondom crashes, Norris blijkt brokkenpiloot

Vincent Bruins
Max Verstappen, Lando Norris, 2024, Photoshop, Social

In de Formule 1 worden ontzettend veel statistieken bijgehouden, waaronder welke coureurs waar en hoeveel schade hebben gereden. Op die manier wordt er ook een zogeheten destructors' championship bijgehouden, een WK-stand voor hoeveel er vernield is. Max Verstappen maakt in dit opzicht een geweldig seizoen mee, terwijl Lando Norris juist een brokkenpiloot blijkt.

Crashes zijn eigenlijk onvermijdelijk in de autosport. Wanneer coureurs op de limiet rijden om bijvoorbeeld de snelste rondetijd neer te zetten in een kwalificatie of proberen een rivaal in te halen, dan gaan ze soms over die limiet. Formule 1-wagens zijn de duurste auto's ter wereld door hoeveel er wel niet geïnvesteerd wordt in alle ontwikkelingen om ze zo snel mogelijk te maken. Crashes kunnen voor miljoenen euro's verlies zorgen. Denk bijvoorbeeld aan Isack Hadjar die in de regen op Silverstone hard de muur in ging, Jack Doohan bij wie de DRS openbleef in de vrije training op Suzuka, de koprol van Yuki Tsunoda in de kwalificatie op Imola of de touché tussen McLaren-ploegmaten Oscar Piastri en Norris in Canada.

Wie is de grootste brokkenpiloot?

MostlyF1.com houdt bij welke coureur hoeveel schade heeft gereden. Verstappen heeft een aantal incidenten meegemaakt dit seizoen, zoals de crash tegen Kimi Antonelli in de pitstraat in Miami, een glijpartij door de grindbak in Zandvoort na de eerste vrije training en de tik tegen George Russell in Spanje. Maar de Red Bull Racing-coureur heeft de minste schade van iedereen gereden met nog vier raceweekenden te gaan in 2025. Tsunoda heeft juist de meeste schade gereden en vooral de eerdergenoemde crash op Imola was zwaar, niet alleen qua impact maar ook financieel gezien. Norris komt echter dicht bij Tsunoda. Hij zit iets meer dan een half miljoen dollar van Verstappens teamgenoot af.

Kosten van crashes van coureurs
Positie Coureur Total schade Grootste schade
1 Max Verstappen $225.000 $125.000 (Miami)
2 George Russell $475.000 $250.000 (Singapore)
3 Alexander Albon $630.000 $255.000 (Azerbeidzjan)
4 Esteban Ocon $692.000 $582.000 (Bahrein)
5 Nico Hülkenberg $717.000 $125.000 (België)
6 Kimi Antonelli $785.000 $290.000 (Monaco)
7 Fernando Alonso $802.000 $365.000 (Miami)
8 Pierre Gasly $872.000 $582.000 (Saoedi-Arabië)
9 Lewis Hamilton $1.010.000 $370.000 (Monaco)
10 Franco Colapinto $1.115.000 $455.000 (Emilia-Romagna)
11 Gabriel Bortoleto $1.267.000 $542.000 (Groot-Brittannië)
12 Carlos Sainz $1.307.000 $482.000 (Australië)
13 Oscar Piastri $1.480.000 $675.000 (Azerbeidzjan)
14 Ollie Bearman $1.572.000 $1.117.000 (Australië)
15 Liam Lawson $1.617.000 $655.000 (Singapore)
16 Isack Hadjar $1.741.000 $842.000 (Groot-Brittannië)
17 Charles Leclerc $1.849.000 $617.000 (Canada)
18 Jack Doohan $2.144.000 $1.342.000 (Japan)
19 Lance Stroll $2.391.000 $1.284.000 (Nederland)
20 Lando Norris $2.674.000 $1.022.000 (Saoedi-Arabië)
21 Yuki Tsunoda $3.277.000 $1.837.000 (Emilia-Romagna)

Wie vind jij dat de grootste brokkenpiloot van 2025 is?

252 stemmen

Berger:
Berger over Verstappen

Berger: "Als er nog een Verstappen was, zou Max ook druk voelen"

  • Vandaag 11:40
  • 1
Hamilton ziet belangrijke schakel bij Ferrari vertrekken
F1, Ferrari, Hamilton

Hamilton ziet belangrijke schakel bij Ferrari vertrekken

  • Vandaag 10:00

Lawson reageert op beschuldigingen Mexicaanse federatie:
Liam Lawson

Lawson reageert op beschuldigingen Mexicaanse federatie: "Ik was erg verrast"

  • 14 minuten geleden
Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd
launch

Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd

  • 19 minuten geleden
VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan' | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan' | GPFans News

  • 36 minuten geleden
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
Startgrid in Brazilië

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 1 uur geleden
  • 5
 'Totale ineenstoring Piastri komt door oplopende druk door titelstrijd'
Oscar Piastri

'Totale ineenstoring Piastri komt door oplopende druk door titelstrijd'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Audi maakt lanceerdatum bekend, onthulling F1-concept 2026 eerder dan verwacht
Audi F1 Team

Audi maakt lanceerdatum bekend, onthulling F1-concept 2026 eerder dan verwacht

  • 1 uur geleden
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober

