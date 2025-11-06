In de Formule 1 worden ontzettend veel statistieken bijgehouden, waaronder welke coureurs waar en hoeveel schade hebben gereden. Op die manier wordt er ook een zogeheten destructors' championship bijgehouden, een WK-stand voor hoeveel er vernield is. Max Verstappen maakt in dit opzicht een geweldig seizoen mee, terwijl Lando Norris juist een brokkenpiloot blijkt.

Crashes zijn eigenlijk onvermijdelijk in de autosport. Wanneer coureurs op de limiet rijden om bijvoorbeeld de snelste rondetijd neer te zetten in een kwalificatie of proberen een rivaal in te halen, dan gaan ze soms over die limiet. Formule 1-wagens zijn de duurste auto's ter wereld door hoeveel er wel niet geïnvesteerd wordt in alle ontwikkelingen om ze zo snel mogelijk te maken. Crashes kunnen voor miljoenen euro's verlies zorgen. Denk bijvoorbeeld aan Isack Hadjar die in de regen op Silverstone hard de muur in ging, Jack Doohan bij wie de DRS openbleef in de vrije training op Suzuka, de koprol van Yuki Tsunoda in de kwalificatie op Imola of de touché tussen McLaren-ploegmaten Oscar Piastri en Norris in Canada.

Wie is de grootste brokkenpiloot?

MostlyF1.com houdt bij welke coureur hoeveel schade heeft gereden. Verstappen heeft een aantal incidenten meegemaakt dit seizoen, zoals de crash tegen Kimi Antonelli in de pitstraat in Miami, een glijpartij door de grindbak in Zandvoort na de eerste vrije training en de tik tegen George Russell in Spanje. Maar de Red Bull Racing-coureur heeft de minste schade van iedereen gereden met nog vier raceweekenden te gaan in 2025. Tsunoda heeft juist de meeste schade gereden en vooral de eerdergenoemde crash op Imola was zwaar, niet alleen qua impact maar ook financieel gezien. Norris komt echter dicht bij Tsunoda. Hij zit iets meer dan een half miljoen dollar van Verstappens teamgenoot af.