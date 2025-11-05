close global

A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

Brown weigert één coureur de voorkeur te geven: "Vergeet het maar, zo racen wij niet"

Brown weigert één coureur de voorkeur te geven: "Vergeet het maar, zo racen wij niet"

Remy Ramjiawan
A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

Hoewel Max Verstappen stukje bij beetje steeds dichterbij komt, legt McLaren-CEO Zak Brown uit dat hij nog steeds niet aan teamorders wil denken. Het papaja-oranje team slaat zichzelf op de borst met het motto dat het twee nummer één-coureurs heeft, en Brown wil daar niets aan veranderen.

Teams kiezen doorgaans voor één coureur die voor de prijzen rijdt en een andere die de plekken daarachter inneemt. In de hoogtijdagen van Mercedes kon Lewis Hamilton de titels binnenslepen, terwijl Valtteri Bottas juist nodig was om de constructeurstitel binnen te halen. In de jaren daarvoor beschikten de Zilverpijlen over Nico Rosberg, die uiteindelijk in 2016 het kampioenschap wist te pakken, maar de interne titelstrijd zorgde wel voor scheve gezichten. Bij Red Bull is er eveneens een duidelijke hiërarchie: Verstappen pakte van 2021 tot en met 2024 de wereldtitels, terwijl Sergio Pérez vooral de rol van tweede man vertolkte.

Geen coureur die de voorkeur krijgt

McLaren heeft lange tijd uitgesproken daar niet voor te willen gaan, en in de Beyond The Grid-podcast benadrukt de Amerikaanse CEO dat opnieuw. “Ik heb liever dat we het beste doen wat we kunnen en onze coureurs gelijk eindigen in punten, en de andere jongen ons met één punt klopt, dan het alternatief: dat we nu tegen één van onze coureurs zeggen - die slechts één punt van elkaar af staan - : ‘Ik weet dat je droomt van het winnen van het wereldkampioenschap, maar we hebben de munt opgeworpen en jij mag het dit jaar niet doen.’ Vergeet het maar, zo racen wij niet”, aldus Brown.

McLaren Lando Norris Oscar Piastri Zak Brown

Brown weigert één coureur de voorkeur te geven:
Brown weigert één coureur de voorkeur te geven: "Vergeet het maar, zo racen wij niet"

