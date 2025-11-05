close global

Piquet blikt terug op bereikte mijlpaal met Verstappen: 'Alweer vijf jaar samen'

Redactie
Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is naast het drukke gezinsleven ook nog altijd te porren voor een potje padel. Toch moet ze in gesprek met HOLA! toegeven dat de agenda daarvoor niet heel veel ruimte meer overlaat. Daarnaast blikt ze terug op vijf jaar samen zijn met de viervoudig wereldkampioen.

Sinds 2020 zijn Piquet en Verstappen een setje. Piquet was al moeder van dochter Penelope, die uit haar relatie met oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat komt. Dit jaar kwam daar baby Lily bij, waardoor Verstappen voor het eerst vader is geworden. Piquet heeft zelf een drukke agenda en Verstappen richt zich, naast zijn huishoudelijke taken, ook op het Formule 1-kampioenschap.

Mijlpaal

Piquet blikt dan ook terug op een druk jaar, maar is meer dan gelukkig. “Een jaar vol veranderingen. Ik heb mijn tweede kind gekregen en ben ook nog eens verhuisd. Een erg veeleisend jaar, maar ik ben wel enorm gelukkig,” legt ze uit. Daarnaast is ze inmiddels alweer vijf jaar samen met de Nederlandse Formule 1-kampioen. “Een paar dagen geleden was ik vijf jaar samen. Het is bijzonder om te zien hoe de tijd vliegt. We zitten in een fantastische periode en het is fijn om van die momenten te genieten en die mijlpalen te vieren,” aldus Piquet.

