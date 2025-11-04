Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"
Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"
Na een sterke kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico, waar hij zijn beste resultaat tot nu toe met Ferrari wist te behalen, heeft Lewis Hamilton zijn twijfels geuit over de vraag of het team deze vorm kan vasthouden op andere circuits. De kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodriguez, een circuit dat bekend staat om zijn hoge ligging, zorgde voor een bijzondere situatie waarin de teams dichter bij elkaar leken te zitten dan normaal.
Bijzonder circuit
Hamilton merkte op dat de unieke omstandigheden van het circuit in Mexico een rol spelen in de prestaties van de teams. Tijdens de persconferentie verklaarde hij: "Ik denk dat dit een bijzonder circuit is, met de hoogte, dus we zijn misschien dichterbij dan normaal. Het is moeilijk te zeggen waar we in de volgende races zullen staan. Maar ik denk dat de kleine verbeteringen die Charles noemde, grote verschillen maken."
Verbeteringen en Q3
De Brit was verder blij met zijn eigen prestaties, nu hij eindelijk in Q3 wist te komen en goede rondes kon rijden. Hij gaf toe: "Dat is het hele jaar een probleem geweest, vooral aan mijn kant." Zijn enthousiasme over het bereiken van Q3 liet hij daarbij duidelijk blijken: "Het voelt goed om een sterke ronde af te leveren en competitief te zijn. Dat is het hele jaar een probleem geweest, vooral vanuit mijn kant.
Gerelateerd
Net binnen
Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"
- 27 minuten geleden
Herbert ziet Verstappen op gelijke hoogte met Senna en Schumacher: 'Puur geniaal'
- 1 uur geleden
- 4
GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"
- 1 uur geleden
- 1
Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"
- 2 uur geleden
Marko hoopt op een Verstappen-wonder in Brazilië: "Wij geloven erin"
- 3 uur geleden
- 3
Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News
- 3 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november