Hamilton at Ferrari

Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"

Jan Bolscher
Hamilton at Ferrari

Na een sterke kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico, waar hij zijn beste resultaat tot nu toe met Ferrari wist te behalen, heeft Lewis Hamilton zijn twijfels geuit over de vraag of het team deze vorm kan vasthouden op andere circuits. De kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodriguez, een circuit dat bekend staat om zijn hoge ligging, zorgde voor een bijzondere situatie waarin de teams dichter bij elkaar leken te zitten dan normaal.

Bijzonder circuit

Hamilton merkte op dat de unieke omstandigheden van het circuit in Mexico een rol spelen in de prestaties van de teams. Tijdens de persconferentie verklaarde hij: "Ik denk dat dit een bijzonder circuit is, met de hoogte, dus we zijn misschien dichterbij dan normaal. Het is moeilijk te zeggen waar we in de volgende races zullen staan. Maar ik denk dat de kleine verbeteringen die Charles noemde, grote verschillen maken."

Verbeteringen en Q3

De Brit was verder blij met zijn eigen prestaties, nu hij eindelijk in Q3 wist te komen en goede rondes kon rijden. Hij gaf toe: "Dat is het hele jaar een probleem geweest, vooral aan mijn kant." Zijn enthousiasme over het bereiken van Q3 liet hij daarbij duidelijk blijken: "Het voelt goed om een sterke ronde af te leveren en competitief te zijn. Dat is het hele jaar een probleem geweest, vooral vanuit mijn kant.

Lewis Hamilton

