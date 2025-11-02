Hamilton over trage start bij Ferrari: "Rome was niet in één dag gebouwd"
Lewis Hamilton heeft het zwaar gehad in zijn eerste seizoen bij Ferrari, maar is nog altijd hoopvol richting zijn toekomst bij de Italianen. Hamilton weet dat het succes tijd kost en haalt daarbij het gezegde aan dat Rome niet in één dag gebouwd is. De Brit, die vorig jaar overstapte van Mercedes naar Ferrari, wist in zijn eerste 20 races voor de Scuderia nog geen podium te pakken.
In een interview met Ferrari Magazine verdedigt Hamilton zijn moeizame start bij het Italiaanse team. De samenwerking met Ferrari brengt meer druk en verantwoordelijkheden met zich mee dan hij zelf had gedacht, zo geeft de winnaar van 103 Grands Prix aan. Desondanks blijft Hamilton zich focussen op de zaken die hij kan controleren en dat zijn voorbereiding en samenwerking met het team. De zevenvoudig wereldkampioen staat op dit moment 64 punten achter zijn teamgenoot Charles Leclerc, die alweer zeven keer op het podium gestaan heeft gedurende het F1-seizoen van 2025. "Iedereen verwacht meteen te winnen, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat moeten we even opzoeken."
Druk en verantwoordelijkheid
Ondanks de druk en verantwoordelijkheden, blijft Hamilton wel degelijk positief. "Weinig mensen snappen écht hoe het zit in de Formule 1. Alleen mensen binnen een team begrijpen écht hoe Formule 1 werkt", zo stelt hij. "Ik kan me alleen maar focussen op mijzelf en mijn auto. De mensen die bij mij zijn, weten dat ik heel hard werk en hopelijk zal dat zich op een dag uitbetalen.' De toekomst van Hamilton blijft ondertussen onduidelijk. Het lijkt erop dat de geruchten rond de Brit geen nieuw contract krijgen wanneer zijn huidige afloopt, ook al beschikt hij over een optie om die uit te breiden tot 2027.
Russell
Ondanks dat hij begin dit jaar zijn contract tot het F1-seizoen van 2026 verlengde, beschikt hij wel over een optie voor een verlenging tot 2027. Inmiddels wordt George Russell, Hamilton's oude teamgenoot bij Mercedes, gezien als een serieuze optie voor de Italianen. De Brit is op dit moment echter gefocust op zijn rol binnen het team en hoopt dat zijn harde werken en toewijding zich uiteindelijk toch nog eens gaan uitbetalen in een succes. "Het enige wat ik kan doen, is me blijven concentreren op de dingen waar ik wél controle over heb. Hoe ik me voorbereid en met het team samenwerk. Hoe ik elke dag op het werk sta en positief blijf", zo besluit Hamilton.
