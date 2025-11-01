De GPFans Recap is de ideale plek voor de fans die op zoek zijn naar een centrale plek voor al het belangrijkste nieuws van de dag. Geruchten, nieuws omtrent Max Verstappen en Red Bull Racing of gewoon nieuwe ontwikkelingen. Alles kun je hier terugvinden.

Vandaag kwamen er plots geruchten vanuit Italië dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc steeds dichter in de buurt van een vertrek bij Ferrari komen, terwijl dit ook voor Max Verstappen zou gelden en George Russell ineens op interesse vanuit Ferrari kan rekenen. Verder onthulde Juan Pablo Montoya dat hij graag een titelgevecht tussen Fernando Alonso en Verstappen zou zien in 2026, ging Verstappen in op de rol die de media en de politieke spelletjes spelen in F1 en reageerde hij op uitspraken van Lewis Hamilton na de race in Mexico. Dit is de GPFans Recap van 1 november.

Russell naar Ferrari in 2027? 'Mercedes stuurt Brit weg als ze Verstappen binnenhalen'

De Formule 1-wereld wordt dit weekend ineens opgeschud door geruchten over een mogelijke overstap van George Russell naar Ferrari. Volgens Italiaanse media, waaronder Corriere della Sera, zou het team uit Maranello serieuze interesse hebben in de Britse coureur, ondanks zijn recente contractverlenging bij Mercedes. Volgens de Italiaanse media is een vertrek van Lewis Hamilton of Charles Leclerc realistisch, net zoals een vertrek van Max Verstappen naar Mercedes. Meer lezen over wat er in Italiaanse media wordt gemeld over de toekomst van Hamilton, Leclerc, Verstappen en Russell? Klik hier!

Verstappen kan niks met uitspraken Hamilton: 'Afsnijden werd ook bij mij gedaan'

De F1 Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen weekend zorgde voor de nodige onrust rondom de straffen die coureurs kregen. Lewis Hamilton was niet te spreken over de straf die hij kreeg en sprak van dubbele standaarden bij de FIA. Max Verstappen heeft daar nu een reactie op gegeven. Meer lezen over de reactie die Verstappen in huis had nadat Hamilton zich had beklaagd over de FIA en het ontbreken van een straf voor de Nederlander in Mexico? Klik hier!

Manager Verstappen over toekomst: 'Dat hebben we het management van Red Bull verteld'

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, heeft onthuld hoe hij en Verstappen zelf momenteel over zijn toekomst denkt bij Red Bull Racing. De manager van de viervoudig wereldkampioen is open en duidelijk geweest richting het management van het team. Meer lezen over wat de manager van Verstappen te vertellen had over de toekomst van Verstappen? Klik hier!

Verstappen hekelt media en politiek spelletjes in F1: 'Is de wereld waarin we leven'

Max Verstappen heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de media in F1 en de politieke spelletjes die coureurs, teams en teambazen spelen. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen, heeft er duidelijk zijn bedenkingen bij. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over de media in F1 en de politieke spelletjes die zo belangrijk zijn geworden in de koningsklasse? Klik hier!

Montoya vergelijkt Alonso en Verstappen: 'Fernando is taaier dan Max'

Een titelgevecht tussen Fernando Alonso en Max Verstappen in 2026: Juan Pablo Montoya ziet het wel zitten. De Colombiaan denkt dat Alonso een 'taaiere' coureur is dan Verstappen als ze vergelijkbare auto's hebben. Meer lezen over waarom Montoya zo graag een titelgevecht wil zien tussen Verstappen en Alonso in 2026 en wie hij als favoriet aan zou wijzen? Klik hier!

