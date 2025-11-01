Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, heeft onthuld hoe hij en Verstappen zelf momenteel over zijn toekomst denken bij Red Bull Racing. De manager van de viervoudig wereldkampioen is open en duidelijk geweest richting het management van het team.

Bij The Inside Track gaat Vermeulen in op de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. De manager van Verstappen stelt dat de Nederlander loyaal is richting Red Bull, maar dat deze loyaliteit wel op de proef wordt gesteld. “Max Verstappen heeft veel respect voor de mensen [binnen Red Bull]. Red Bull was er vanaf dag één; zij hebben hem in de auto gezet, ze hebben de inspanning geleverd en hem heel goed voorbereid op zijn entree in F1. Dus ja: we zijn loyaal, maar aan de andere kant heb ik het management ook verteld dat we de snelste coureur in de paddock hebben, en dat ik daarvoor ook het snelste materiaal wil hebben.”

Vermeulen wil auto van Red Bull die Verstappen laat presteren

Volgens Vermeulen heeft Verstappen, hoe goede coureur hij ook is, wel een auto van Red Bull nodig waarmee hij zeges kan boeken en kampioen kan worden. Dit is in de tweede seizoenshelft meer het geval, maar was in de eerste seizoenshelft niet zo. Vermeulen ziet wel dat Red Bull achter de schermen hard werkt om alles voor 2026 klaar te krijgen. “Het lijkt erop dat we nog steeds vooraan staan, maar F1 is een zeer competitieve wereld. Wat ik echter zie, zelfs met het motorprogramma, is dat ze alles bij elkaar proberen te brengen om een hele goede auto en pakket te bouwen."

Verstappen 'voorlopig tevreden' bij Red Bull Racing

Vermeulen stelt dat de touwtjes in handen zijn van de mensen bij Red Bull Racing die ervoor moeten zorgen dat er in 2026 een auto en motor komt die Verstappen in staat stelt om mee te doen om het kampioenschap. "Voorlopig zijn we erg tevreden met waar we staan, maar natuurlijk hebben we het materiaal nodig om te blijven winnen.” De clausule, die in de zomer geactiveerd kan worden, zal ook weer voor 2026 gelden.

