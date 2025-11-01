Een titelgevecht tussen Fernando Alonso en Max Verstappen in 2026: Juan Pablo Montoya ziet het wel zitten. De Colombiaan denkt dat Alonso een 'taaiere' coureur is dan Verstappen als ze vergelijkbare auto's hebben.

In de podcast MontoyAS denkt Montoya graag na over hoe een titelgevecht tussen Alonso en Verstappen eruit zou zien. "Als Fernando uiteindelijk een betere auto heeft dan Max, kun je de vraag omdraaien en je afvragen of Max wel de ervaring heeft om met iemand als Alonso om te gaan. Op dit moment is Max mentaal erg sterk, alles gaat zijn kant op en het werkt. Maar als hij tegenover een Fernando staat die een echte kans op het kampioenschap heeft, zal Fernando tot het uiterste strijden."

'Alonso is een taaiere coureur dan Verstappen'

Montoya stelt dan ook zonder te aarzelen dat Alonso volgens hem lastiger te verslaan is dan Verstappen als hij de auto heeft om voorin mee te doen. "Zoals we in Colombia zeggen, Fernando is taaier dan Max en bijna alle anderen. Als het erop aankomt, zal Fernando nergens voor terugdeinzen." Dat heeft de Spanjaard in zijn carrière in F1 ook al vaak laten zien tegen onder meer Lewis Hamilton.

Alonso legt lot van toekomst in F1 in handen van Newey

Of Alonso na 2026 nog door zal gaan, zal volgens Montoya vooral af gaan hangen van of Adrian Newey voor 2026 een goede auto kan bouwen en dat kan combineren met een goede motor van Honda. "Alonso wacht echt af wat er gebeurt met de auto van volgend jaar. We zijn allemaal benieuwd naar wat Adrian Newey gaat produceren. Ik denk dat Fernando ze nog een jaar of twee zou geven. Als volgend jaar tegenvalt, zou hij misschien nog een seizoen blijven als hij ziet dat ze de goede kant op gaan. Je laat tenslotte geen kans op het kampioenschap lopen."

