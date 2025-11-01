De F1 Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen weekend zorgde voor de nodige onrust rondom de straffen die coureurs kregen. Lewis Hamilton was niet te spreken over de straf die hij kreeg en sprak van dubbele standaarden bij de FIA. Max Verstappen heeft daar nu een reactie op gegeven.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij volgens de stewards een blijvend voordeel had behaald door buiten de baan te gaan tijdens een inhaalactie op Verstappen. Hamilton was het niet eens met de straf en wees naar de situatie waarin de Nederlander ook buiten de baan ging, maar daar geen consequenties aan verbond. Hamilton sprak tegenover DAZN van dubbele standaarden en was zichtbaar gefrustreerd over de inconsistentie in de beslissingen van de stewards. "Ik had een goede start - in de eerste drie bochten bleef ik op de baan en stond ik tweede, maar op de een of andere manier eindigde ik derde, en niemand werd bestraft voor het afsnijden van de baan daar. Max ging ook bocht drie af en er gebeurde niets. Toen ging ik eraf en waren de banden zo vies dat ik door het gras moest omdat ik de bocht niet ging halen."

Verstappen: regels zijn regels

Verstappen was het tegenover hetzelfde DAZN echter niet eens met de kritiek van Hamilton en benadrukte dat het allemaal binnen de regels van de sport valt. "Dat is racen. Dat is wat we binnen de regels kunnen doen. Dat is wat de stewards ons toestaan om te doen. Het is ook bij mij gedaan, dus waarom zou ik het niet mogen doen? Het is voor iedereen hetzelfde."

Gevolgen voor Hamilton

De straf had grote gevolgen voor Hamilton, die uiteindelijk als achtste over de streep kwam. Verstappen daarentegen, wist zijn positie in het kampioenschap te verbeteren en verkleinde zijn achterstand tot 36 punten. De inconsistentie in de straffen blijft een heet hangijzer in de Formule 1, maar de Red Bull-coureur lijkt zich niet druk te maken om de kritiek en blijft zich focussen op zijn eigen prestaties.