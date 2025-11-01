Verstappen kan niks met uitspraken Hamilton: 'Afsnijden werd ook bij mij gedaan'
Verstappen kan niks met uitspraken Hamilton: 'Afsnijden werd ook bij mij gedaan'
De F1 Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen weekend zorgde voor de nodige onrust rondom de straffen die coureurs kregen. Lewis Hamilton was niet te spreken over de straf die hij kreeg en sprak van dubbele standaarden bij de FIA. Max Verstappen heeft daar nu een reactie op gegeven.
De Britse zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij volgens de stewards een blijvend voordeel had behaald door buiten de baan te gaan tijdens een inhaalactie op Verstappen. Hamilton was het niet eens met de straf en wees naar de situatie waarin de Nederlander ook buiten de baan ging, maar daar geen consequenties aan verbond. Hamilton sprak tegenover DAZN van dubbele standaarden en was zichtbaar gefrustreerd over de inconsistentie in de beslissingen van de stewards. "Ik had een goede start - in de eerste drie bochten bleef ik op de baan en stond ik tweede, maar op de een of andere manier eindigde ik derde, en niemand werd bestraft voor het afsnijden van de baan daar. Max ging ook bocht drie af en er gebeurde niets. Toen ging ik eraf en waren de banden zo vies dat ik door het gras moest omdat ik de bocht niet ging halen."
Verstappen: regels zijn regels
Verstappen was het tegenover hetzelfde DAZN echter niet eens met de kritiek van Hamilton en benadrukte dat het allemaal binnen de regels van de sport valt. "Dat is racen. Dat is wat we binnen de regels kunnen doen. Dat is wat de stewards ons toestaan om te doen. Het is ook bij mij gedaan, dus waarom zou ik het niet mogen doen? Het is voor iedereen hetzelfde."
Gevolgen voor Hamilton
De straf had grote gevolgen voor Hamilton, die uiteindelijk als achtste over de streep kwam. Verstappen daarentegen, wist zijn positie in het kampioenschap te verbeteren en verkleinde zijn achterstand tot 36 punten. De inconsistentie in de straffen blijft een heet hangijzer in de Formule 1, maar de Red Bull-coureur lijkt zich niet druk te maken om de kritiek en blijft zich focussen op zijn eigen prestaties.
Net binnen
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 19 minuten geleden
Bearman, Câmara of toch Verstappen? De opties voor Ferrari bij vertrek Hamilton
- 1 uur geleden
- 1
'F1 denkt aan verplichte tweestopper vanaf 2026: invulling nog punt van discussie'
- 1 uur geleden
Manager Verstappen over toekomst: 'Dat hebben we het management van Red Bull verteld'
- 2 uur geleden
- 2
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Russell naar Ferrari in 2027? 'Mercedes stuurt Brit weg als ze Verstappen binnenhalen'
- Vandaag 13:01
- 8
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober