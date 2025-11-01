'F1 denkt aan verplichte tweestopper vanaf 2026: invulling nog punt van discussie'
'F1 denkt aan verplichte tweestopper vanaf 2026: invulling nog punt van discussie'
De F1 Commissie bespreekt binnenkort een regelwijziging die de Formule 1 vanaf 2026 zou kunnen veranderen: het verplicht stellen van twee pitstops per race. Dit voorstel, dat de steun heeft van verschillende teams en Liberty Media, is bedoeld om de races spannender en strategischer te maken.
Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De huidige situatie, waarin de teams vaak kiezen voor een strategie met slechts één pitstop, wordt mede veroorzaakt door de duurzaamheid van de Pirelli-banden. In de laatste vijf Grands Prix werd de overwinning altijd behaald met slechts één stop, tenzij er bijzondere omstandigheden waren, zoals een safety car of regen. Dit maakt het voor de fans minder spannend, omdat de races bijna in een vaste volgorde werd afgewerkt en de coureurs vooral achter elkaar aan bleven rijden.
Verplichte pitstops om races spannender te maken
Het idee van twee verplichte pitstops is niet nieuw. Tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 werd een vergelijkbare maatregel ingevoerd om veiligheidsredenen. Dit bood een kans om te zien hoe een race met twee pitstops zou uitpakken, maar was dus vooral uit noodzaak vanwege de problemen met de banden. De resultaten waren echter wel positief, omdat de coureurs minder gefocust hoefden te zijn op het managen van de banden en daardoor meer konden pushen. Ook in Monaco werd dit seizoen al twee keer verplicht gestopt, met wat minder succes vanwege een specifieke strategie die hieruit voort zou vloeien die de race vervolgens minder interessant maakte. Het lijkt er echter wel op dat dit een circuit-specifiek probleem is.
Teams verdeeld over verplichte pitstops
Tijdens de volgende vergadering van de F1 Commissie zal ook worden besproken hoe de verplichte pitstops vormgegeven kunnen worden. Een van de voorstellen is om alle compounds de door Pirelli gekozen worden (soft, medium en hard) verplicht te gebruiken, waarbij de teams vrij zijn in de volgorde. Dit zou de strategieën kunnen diversifiëren en de races nog spannender maken. De discussie belooft niet eenvoudig te worden, omdat de meningen over de verplichting van de drie compounds verdeeld zijn. Sommige teams vrezen dat dit zal leiden tot standaardstrategieën, terwijl anderen geloven dat een vrije strategie, met uitzondering van de twee verplichte stops, meer steun zal krijgen. De optie van het niet meer verplichten van twee compounds is ook nog een optie. De komende vergadering zal duidelijkheid moeten brengen over de richting die de Formule 1 op wil gaan.
Net binnen
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 21 minuten geleden
Bearman, Câmara of toch Verstappen? De opties voor Ferrari bij vertrek Hamilton
- 1 uur geleden
- 1
'F1 denkt aan verplichte tweestopper vanaf 2026: invulling nog punt van discussie'
- 1 uur geleden
Manager Verstappen over toekomst: 'Dat hebben we het management van Red Bull verteld'
- 2 uur geleden
- 2
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Russell naar Ferrari in 2027? 'Mercedes stuurt Brit weg als ze Verstappen binnenhalen'
- Vandaag 13:01
- 8
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober