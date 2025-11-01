Bearman, Câmara of toch Verstappen? De opties voor Ferrari bij vertrek Hamilton

Lewis Hamilton gaat ook in 2025 geen wereldkampioen worden, waardoor de achtste titel nog op zich laat wachten. Het is nog maar de vraag of deze kans er in 2026 wel gaat komen. Mocht de Brit afscheid nemen na 2025 of 2026, wie zijn dan logische opvolgers?

Hamilton ging, nadat 2022, 2023 en 2024 een teleurstelling waren geweest bij Mercedes, in 2025 naar Ferrari in de hoop daar wel in een auto en omgeving te komen waar hij om de titel kon strijden. Niks bleek minder waar, want Ferrari stelt teleur in 2025 en kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ondertussen bleek Charles Leclerc, net zoals George Russell bij Mercedes in de jaren daarvoor, dit seizoen tijdens veel raceweekenden al sneller dan Hamilton. Hierdoor zijn er wat geruchten dat hij na dit seizoen of volgend seizoen wellicht met pensioen gaat, in plaats van dat hij een nieuw contract zou tekenen. Wie zouden dan de meest logische opvolger zijn?

Oliver Bearman

Oliver Bearman lijkt binnen Ferrari de meest logische opvolger van Hamilton te zijn. De Brit maakte indruk in F3 in 2022 (derde in het kampioenschap) en vervolgens ook in F2 in 2023 en 2024 door zesde en twaalfde te worden met in totaal zeven zeges. In 2025 maakte hij zijn debuut in F1 namens Haas als vaste coureur, een team dat gebruikmaakt van de motoren van Ferrari. Bearman staat momenteel keurig dertiende met 32 punten en scoorde al zeven weekenden punten. Momenteel is hij bezig aan een reeks van drie raceweekenden op rij met punten, en omdat hij nog steeds onderdeel van Ferrari is kan hij als optie worden gezien.

Rafael Câmara

Rafael Câmara deed in 2025 wat landgenoot Gabriel Bortoleto in 2024 deed: kampioen worden in zijn eerste seizoen in F3. De Braziliaan won vier races en was de rest van het seizoen erg stabiel, waardoor hij met 166 punten kampioen werd. In 2026 zal hij actief zijn in F2 en zal hij wederom proberen Bortoleto na te doen door ook daar meteen kampioen te worden.

Dino Beganovic

Dino Beganovic is inmiddels een begrip in F3 en F2. De Zweed reed in 2023 en 2024 al namens Prema in F3, met twee zeges en twee keer een zesde plaats in het kampioenschap als resultaat. In 2024 mocht hij al even ruiken aan F2, maar in 2025 reed hij zijn eerste volledige seizoen in de klasse. Het resultaat: een zege, vier podiumplaatsen en P8 voorlopig in het kampioenschap met 96 punten. Ook volgend seizoen zal hij actief zijn in F2. Beganovic reed al wat vrije trainingen in F1 en staat dus duidelijk op de radar.

Tuukka Taponen

Tuukka Taponen zal komend seizoen actief zijn in F3 en was daar in 2024 en 2025 ook al in actief. Hij werd 31ste met nul punten in 2024, maar deed maar twee races mee. In 2025, zijn eerste volledige seizoen in F3, werd hij negende met 67 punten. Het was voor Ferrari niet genoeg om hem naar F2 te promoveren, waar Câmara en Beganovic dus in actief zijn. Taponen stond drie keer op het podium in 2025.

2027

Mocht Hamilton na 2026 besluiten om te vertrekken of met pensioen te gaan, dan zijn er ineens meer opties. Er zijn nog geen vijf coureurs die voor 2027 een contract hebben, waardoor de keuze dan reuze zal zijn voor Ferrari. Hier zou ook zomaar Max Verstappen onder kunnen vallen, die tegen die tijd wellicht beschikbaar is als is gebleken dat Red Bull en Ford niet goed aan 2026 en het nieuwe tijdperk begonnen zijn en Verstappen zijn clausule kan activeren. Ook namen als Carlos Sainz, Alexander Albon en George Russell zijn al in verband gebracht met Ferrari voor 2027.

