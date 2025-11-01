Iedereen wist het zeker tijdens de zomerstop: voor het eerst sinds 2008 gaat een McLaren-coureur wereldkampioen worden. Maar plotseling bevindt Max Verstappen zich gevaarlijk dicht bij Lando Norris en Oscar Piastri. Ik ben er dan ook van overtuigd dat McLaren door de Red Bull Racing-coureur de prijs gaat betalen en niet de rijderstitel zal pakken. Deze verdienen ze ook niet na het kinderachtige gedrag dat ze hebben vertoond.

Verstappen begon aan 2025 als de regerend rijderskampioen, maar McLaren was de regerend constructeurskampioen. Het team uit Woking bleef in een stijgende lijn en kwam dit seizoen ontzettend goed uit de startblokken. In de eerste vijftien Grands Prix won Verstappen twee keer en George Russell één keer, maar voor de rest was het steeds één van de McLaren-mannen die op de bovenste trede van het podium stond. De grootste voorsprong die Norris op Verstappen had, was na Hongarije met 88 punten. Voor Piastri was dit na Zandvoort met een voorsprong van 104 punten op Verstappen. De gaten zijn geslonken tot 36 en 35 punten, respectievelijk, terwijl er in de resterende twee normale Grand Prix-weekenden en de twee sprintweekenden in totaal nog 116 punten te vergeven zijn.

McLaren had meer upgrades moeten ontwikkelen

Het feit dat Norris en Piastri plotseling rekening moeten houden met Verstappen in de titelstrijd, heeft McLaren aan zichzelf te danken. Ze besloten in de zomerstop al de focus te verleggen naar 2026, omdat ze een goede basis willen hebben bij de introductie van de nieuwe technische reglementen. Echter, je niet meer bezighouden met het huidige seizoen is nooit een garantie op succes voor het volgende seizoen.

Dat geldt tevens andersom. Red Bull had na de zomerstop nog verschillende upgrades in de pijplijn voor Verstappen, zoals de nieuwe vloer die vanaf Monza werd meegenomen. Daardoor heeft hij in de afgelopen vijf raceweekenden twee keer zoveel overwinningen - inclusief de Sprint in Texas - kunnen behalen als in de eerste vijftien raceweekenden. Maar dat Red Bull zich nog steeds vol inzet voor de kampioenschapskansen van Verstappen, is geen garantie dat ze de auto van 2026 niet goed voor elkaar zouden hebben. De Oostenrijkse formatie nam in de slotfase van 2021 ook genoeg upgrades mee en Verstappen wist Lewis Hamilton te verslaan voor zijn eerste wereldtitel. Begaven ze zich het jaar erop met de nieuwe groundeffect-reglementen in de achterhoede? Nee, in tegendeel, Verstappen was juist dominanter dan ooit.

© IMAGO | Verstappen verslaat Hamilton in Abu Dhabi in 2021

Papaya rules door het seizoen heen

Waar topteams vaak een nummer één- en een nummer twee-coureur hebben, zoals Verstappen en wie dan ook zijn teamgenoot is bij Red Bull Racing, heeft McLaren dat met Norris en Piastri niet - al wordt er wel over gespeculeerd dat de Brit het lievelingetje zou zijn. Leuk, spannend, zou je misschien zeggen, maar de realiteit is anders door de papaya rules: dé manier van McLaren om te proberen het zo eerlijk mogelijk te maken tussen hun twee sterren.

Tijdens de seizoensopener in Australië gaf Piastri aan dat hij sneller was dan Norris, maar zijn race-engineer Tom Stallard gaf aan dat hij niet mocht inhalen. Op Imola zei Norris dat Piastri het hem niet zo moeilijk moest maken, omdat hij een bandenvoordeel had. Piastri ging één keertje in de aanval bij Norris op de Red Bull Ring, maar werd meteen verteld dat hij daar mee moest stoppen. "Je blokkeerde een band, dus dat mag je niet meer doen", klonk het via de boardradio.

Op Silverstone kreeg Piastri een tijdstraf voor zijn onvoorspelbare rijgedrag. Hij remde harder dan verwacht achter de safety car en Verstappen knalde bijna achterop hem. Norris haalde hem tijdens de pitstops in, aangezien de Australiër natuurlijk 10 seconden langer moest stilstaan. Piastri vond dat weer oneerlijk en werd verteld dat hij niet mocht racen met Norris. Hij kreeg in Hongarije opnieuw de herinnering dat hij niet in de aanval mocht bij zijn teamgenoot.

Norris maakte op zijn beurt een langzame pitstop mee op Monza, toen één van de monteurs worstelde met het wisselen van een band. Hij kwam daardoor achter Piastri terecht, terwijl hij tot de pitstop alleen maar voor Piastri had gelegen. Norris kreeg de plek terug, ten ongenoegen van Piastri: "We hadden afgesproken dat een langzame pitstop bij het racen hoort", zei hij via de boardradio.

In Singapore was het opnieuw Piastri die klaagde, aangezien Norris de andere McLaren een klein tikje had gegeven bij zijn inhaalactie voor de derde plek tijdens de openingsronde. "Dus, jullie vinden het cool dat Lando mij uit de weg beukt?" Stallard gaf aan dat het na de race besproken zou worden. En jawel, er kwamen consequenties voor Norris, en McLaren pakte dit op een beschamende manier aan.

© IMAGO | Norris duikt aan de binnenkant van Piastri bij de start in Singapore

Kinderachtige consequenties

McLaren bevestigde dat er 'repercussions', consequenties kwamen voor Norris tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Topmannen Zak Brown en Andrea Stella noch de coureurs gingen op de details in. Naar verluidt werd Norris bestraft door het eerder de pitstraat moeten verlaten dan Piastri tijdens de kwalificaties, waardoor de laatstgenoemde een voordeel had met de baanomstandigheden. Niet dat het werkte, aangezien Norris in de kwalificaties voor de Sprint én de Grand Prix sneller was.

Bij de start van de zaterdagsrace op het Circuit of the Americas overschreed Piastri ook nog eens zelf de papaya rules. Regel nummer één is namelijk niet je teamgenoot raken. Wat doet Piastri? Vergeten dat er buiten Verstappen en Norris nog andere coureurs zijn, insturen op Nico Hülkenberg en Fernando Alonso om zo drie auto's en zijn eigen auto uit te schakelen.

McLaren kwam door het introduceren van deze consequenties, of in ieder geval constant ingaan op deze consequenties, over als een soort kinderdagverblijf. Norris heeft Piastri een auwie aangedaan, ga maar in de hoek staan!? Serieus? Hoe kun je als winnende constructeur op zo'n manier met je volwassen coureurs omgaan?

Daar komt nog bij dat McLaren al heel snel wist dat ze de constructeurstitel zouden pakken. Na Monaco, de achtste ronde van het seizoen, hadden ze meer dan het dubbele aantal punten ten opzichte van de toenmalige nummer twee, Mercedes. Verstappen scoort bijna de enige punten voor Red Bull, Hamilton maakt een belabberd eerste seizoen met Ferrari mee en het is niet zo dat de rode bolide überhaupt vaak op het podium kwam met Charles Leclerc, en van Russells teamgenoot Kimi Antonelli hoeven we ook weinig wonderen te verwachten, aangezien het een lerende rookie is.

© IMAGO | Chaos in de eerste bocht van de Sprint in Texas na contact tussen de McLarens

We moeten McLaren eigenlijk dankbaar zijn

De papaya rules, het zo eerlijk mogelijk willen maken tussen Norris en Piastri, de kampioenschapsstrijd waarvan we dachten dat het alleen tussen de McLaren-coureurs zou zijn tot deze comeback van Verstappen... Het is één grote PR-blunder van het team uit Woking. Het feit dat ze al sinds de allereerste race in Melbourne bezig waren met hun kinderachtige regeltjes en dat ze veel eerder gestopt zijn met upgrades meenemen, bewijst dat McLaren geen moer geeft om de WK-titel bij de coureurs, maar alleen om die van de constructeurs. Ze wilden niet dat Norris en Piastri gingen vechten op de baan, want oh wee, straks raken ze elkaar of straks zijn ze geen vriendjes meer. Als toeschouwers van deze sport, willen we toch juist een mooie strijd zien tussen die twee? En aangezien het al snel duidelijk was dat McLaren het constructeurskampioenschap zou pakken, dan kun je je dat toch als team ook veroorloven? Maar nee, met hun papaya rules en infantiele straffen wilden ze het zo eerlijk mogelijk, maar dus ook zo saai mogelijk maken.

Door deze cultuur bij McLaren hebben de fans van de Formule 1 tot heel laat in het seizoen moeten wachten, totdat er ook maar een beetje het gevoel was dat er een titelstrijd plaatsvond. Dat gevoel is er nu eindelijk en het begint te groeien, want Verstappen komt dichterbij. En McLaren heeft zichzelf juist in de voet geschoten. Waar ze het zo eerlijk en dus voor de fans zo saai mogelijk wilden maken tussen Norris en Piastri, heeft het Verstappen en Red Bull Racing de kans gegeven om in een ongelooflijk tempo inhaalslagen te maken. De PR-blunder van McLaren leek enige vorm van een kampioenschapsgevecht te verzieken voor de fans, maar het heeft er juist toe geleid dat het superspannend is met nog vier raceweekenden te gaan. Dus, bedankt McLaren, bedankt dat jullie niet weten hoe jullie met twee sterke coureurs om moeten gaan.

