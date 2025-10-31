McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
McLaren heeft aangekondigd dat het de 2026-wagen, de MCL40A, nog voordat deze überhaupt een meter op de baan heeft gereden, gaat veilen. Veilingshuis RM Sothebys verwacht dat de wagen tussen de 8,5 miljoen en 10,5 miljoen euro moet gaan opleveren.
De veiling is onderdeel van het feest van McLaren, dat zijn rijke geschiedenis in de autosport viert en zich richt op het veroveren van de Triple Crown of Motorsport. Het Britse team is de enige fabrikant die alle drie de grote races heeft gewonnen en is vastbesloten dit opnieuw te doen.
Veiling McLaren F1-auto
Zak Brown, de CEO van McLaren, legt in het persbericht de waarde van de veiling uit: "Dit is een buitengewone kans om een stuk racegeschiedenis te bezitten en te bieden op een auto die al op het circuit heeft gereden voordat hij officieel is gelanceerd." De Triple Crown is een groot deel van het erfgoed van McLaren en Brown voegt eraan toe dat ze vastbesloten zijn deze opnieuw te claimen met hun deelname aan het World Endurance Championship in 2026.
Verwachte prijs en regels
De verwachte prijs om het chassis toe te eigenen, ligt tussen de 8,5 miljoen euro en 10,5 miljoen euro. De winnaar van de veiling zal echter niet voordat het eerste kwartaal van 2028 in het bezit zijn van de F1-wagen; tot die tijd wordt er een showauto geleased. Dit is allemaal te wijten aan strikte regelgeving waarmee wordt voorkomen dat rivalen relevante intellectuele eigendom verkrijgen.
