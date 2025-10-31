McLaren-teambaas Andrea Stella heeft hoge verwachtingen van de Grand Prix van Las Vegas, die op 22 november verreden zal worden. Hij hoopt dat het team beter voor de dag komt dan tijdens de editie van 2024, toen Las Vegas een van de mindere races was voor het team. De race in Nevada komt na de Grand Prix van Brazilië en is een belangrijke fase in het kampioenschap voor McLaren.

Vorig jaar had McLaren het zwaar te verduren in Las Vegas. Het team had een tekort aan grip en kampten met bandenslijtage. Tijdens de kwalificatie kwam het team zeven tienden tekort op de snelste tijd van George Russell, met Lando Norris als zesde en Oscar Piastri als achtste. In de race eindigden beide coureurs meer dan veertig seconden achter de Mercedes-coureur, die de Grand Prix op zijn naam schreef. Norris finishte als zesde en Piastri als zevende.

Stella hoopt op betere bandenprestaties

Stella blikt terug op de race van vorig jaar en benadrukt dat de omstandigheden dit jaar anders zijn, vooral wat betreft de banden. "De banden hebben dit seizoen veel minder last van graining dan vorig jaar. Dat alleen al zou kunnen betekenen dat Las Vegas er voor ons heel anders uit komt te zien. Het wordt interessant om te zien hoe dat uitpakt," aldus de teambaas.

Verstappen in titelstrijd

De Grand Prix van Las Vegas komt in een belangrijke fase van het kampioenschap. Max Verstappen heeft zijn achterstand in het WK inmiddels verkleind tot minder dan veertig punten en is nog volop meedoet in de titelstrijd. Stella benadrukt dat McLaren zich vooral moet concentreren op het maximaliseren van de eigen prestaties. "Voor Lando en Oscar ligt er geen probleem bij de lay-out van de komende circuits", aldus de Italiaan. "Wat we vooral moeten doen, is zorgen dat we het maximale uit de auto halen, zoals we dat in Mexico hebben gedaan. Op sommige circuits is dat ons niet altijd gelukt, zoals in Baku. Dat mag in Las Vegas niet opnieuw gebeuren."