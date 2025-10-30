Leclerc geeft toe: 'Zonder virtual safety car had Verstappen mij waarschijnlijk ingehaald'
Charles Leclerc was vreselijk opgelucht toen de Virtual Safety Car (VSC) uitkwam in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Ferrari-coureur denkt namelijk dat Max Verstappen de tweede positie had afgepakt, als wedstrijdleider Rui Marques niet voor een neutralisatie van de race had gekozen. De Limburger had een groot bandenvoordeel ten opzichte van Leclerc, groter dan voor de zondag werd verwacht.
Leclerc had zich als tweede gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez en zou ook als tweede het zwart-witgeblokt zien. Verstappen was echter heel dichtbij gekomen, ondanks dat hij als vijfde startte en er bij Red Bull Racing werd gedacht dat de racepace alleen maar slechter zou zijn. Maar er werd bij de energiedrankfabrikant een uiteindelijk briljante strategie bepaald door, in tegenstelling tot de rest van de koplopers, op mediums te beginnen en slechts één pitstop naar de softs te doen. Op zijn oude, zachte rubber reed Verstappen in de slotfase in rap tempo naar Leclerc toe en bracht zichzelf in de positie om in de laatste ronde de Ferrari in te halen op het rechte stuk. Gele vlaggen voor de crash van Carlos Sainz gooiden echter roet in het eten.
Verstappen had groot bandenvoordeel ten opzichte van Leclerc
"Ik was blij, ik was zo, zo blij", antwoordde Leclerc op de vraag van Viaplay wat hij dacht toen hij zag dat er een VSC kwam. "De medium was totaal geen goede band. De softs voelden veel beter aan. Ik wist dus meteen dat toen ik naar de mediums ging: 'Oké, dit gaat een heel lange tweede stint worden.' Toen ik erachter kwam dat Max op de omgekeerde strategie zat, wist ik dat het heel lastig ging worden. Ik dacht dat hij heel snel naar mij toe zou rijden en dat was uiteindelijk ook het geval. Maar gelukkig was er een [virtual] safety car in de één na laatste ronde. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat hij me had ingehaald, maar waarschijnlijk wel. Met het bandenvoordeel dat hij had, was hij heel sterk in de laatste sector. Het zou lastig zijn geweest om hem achter me te houden."
