George Russell was de afgelopen Grand Prix van Mexico weer eens volledig in vorm met zijn gedragingen op de boardradio en commentaren achteraf. Tijd voor een volledige ontleding van de uitspattingen van de Britse coureur. Had hij gelijk, of liet hij zichzelf - niet voor het eerst in de Formule 1 - volledig kennen?

De druk op Russell zal de afgelopen weken - zo zou je zeggen - toch wel wat verminderd zijn. De Mercedes-coureur moest lange tijd dit jaar vrezen voor zijn plekje bij de Zilverpijlen, maar zag uiteindelijk Max Verstappen afhaken voor een stoeltje bij zijn team, waarna na lang wachten zijn contract bij het team van Toto Wolff werd verlengd. Een grote opluchting, zo kan je jezelf prima voorstellen. Met het wereldkampioenschap al enige tijd uit het oog, zou je verwachten dat dit betekent dat de Britse rijder de laatste races van dit wereldkampioenschap toch zonder grote druk vrij kan uitrijden. De focus op 2026 - waarin Mercedes er volgens insiders goed voor gaat staan - en proberen nog zoveel mogelijk punten te verzamelen daar waar mogelijk.

Moment bij de start

In Mexico klonk de Brit echter als een zwaar onder druk staande coureur die nog elke race moet vechten om een stoeltje voor volgend jaar te bemachtigen. Het begon allemaal bij de hectische start van de race. Max Verstappen vloog met de hulp van een slipstream van de Ferrari's snel naar voren, waardoor we ineens met vier wijd richting eerste bocht gingen. Dat was natuurlijk wat teveel van het goede, waardoor onder meer Charles Leclerc en de Nederlander moesten afknijpen voor de eerste bocht en rechtdoor schoten. Dit tot grote ontzetting van Russell, die toch overduidelijk een rij verder zat dan de vier voorste mannen. Op de boardradio maakte hij al zijn ongenoegen duidelijk: "Verstappen heeft de bocht afgesneden, hij moet de positie teruggeven", zei hij onder meer, terwijl Russell de Nederlander ook nog 'een kind' en een 'f*cking grap' noemde. Lekker collegiaal, George!

Na afloop, na het zien van de beelden, was Russell over het eerste incident in deze race nog altijd niet afgekoeld: "Ik begrijp niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon doorrijden in de positie waarin ze op de baan zijn gekomen. Het is alsof je alles op het spel mag zetten en gewoon een vrijkaartje krijgt als het misgaat", zo foeterde hij bij Sky Sports. Het is onbegrijpelijk dat hij niet in kan zien wat er precies gebeurde bij de start. Het gaat allemaal over de veiligheid. Als je dan die beelden terug bekijkt, dan zie je toch dat er maatregelen genomen moesten worden? Met vier man sterk de eerste bocht door, dat gaat niet lukken. Hoe had Russell, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association die ook over de veiligheid gaat, zich dat voor zich gezien? Daar liet hij zich toch echt mee van de slechtste kant zien. Bovendien was het ook nog eens zo dat Verstappen uiteindelijk weer achter de twee Ferrari's en Lando Norris zat. Dat was prima, want Russell zat op het moment van het naderen van de eerste bocht ver achter de vier heren.

Klikspaan George

Ook over het gevecht van Lewis Hamilton en Verstappen een aantal ronden verder was de Mercedes-rijder niet te spreken. Hij zag uiteindelijk iedereen voor zijn neus - inclusief Oliver Bearman - er vandoor gaan. Hamilton vocht samen met Verstappen en George Russell om posities, maar kwam uiteindelijk buiten de baan terecht en sneed af om vervolgens vóór Verstappen. Vervolgens besloot de FIA in te grijpen en de zevenvoudig wereldkampioen te trakteren op een tien seconden tijdstraf. Russell was daar niet over te spreken: Ook op dat moment opteerde Russell weer voor een straf voor Verstappen op de boardradio. Het was eigenlijk min of meer een moment waar hij zelf amper mee te maken had, het duel tussen Hamilton en Verstappen. De Brit zei echter dat - hoewel Hamilton zijn straf terecht was - Verstappen er ook een verdiende. Klikspaan George aan het roer.

Gevecht met de pitmuur

Vervolgens ging het ook intern bij Mercedes niet van een leien dakje. Russell was van mening veel sneller te zijn dan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De spanning begon op te lopen toen de Britse coureur in ronde 35 aangaf beduidend meer tempo te hebben dan zijn teamgenoot. Mercedes besloot echter geen directe teamorder te geven en liet weten dat de coureurs 'vrij waren om te racen'. Niet veel later liet Russell zijn frustratie op de boordradio de vrije loop over het gebrek aan teamorders: "We hebben een Ferrari en een Haas voor ons, we kunnen hier vechten voor het podium!", zo insinueerde de Brit dat Mercedes hem langs zijn teamgenoot moest laten. Die gaven echter geen gehoor.

Het zorgde ervoor dat de frustraties in de cockpit van de Brit voor de derde keer die middag opliepen tot een kookpunt. "Willen jullie dat ik deze McLaren voor laat gaan?", kwam Russell sarcastisch op de boordradio. "Ik geef de positie graag terug aan Kimi als ik Bearman niet kan inhalen, maar zo verpesten we allebei onze race." Ondertussen naderde Oscar Piastri in rap tempo de beide Mercedessen. Toen race-engineer Marcus Dudley hem waarschuwde voor hoge bandentemperaturen, beet Russell terug: "Marcus, ik heb een veel snellere auto in m'n nek. Ik probeer mijn positie vast te houden. Ik ben sneller dan Kimi, laat me vechten voor het podium. Als het niet lukt, geef ik het plekje terug", zo zei hij. Mercedes besloot uiteindelijk maar om de zeurende Russell zijn zin te geven. Je kan je afvragen of dat was omdat men zijn tactiek goed vond, of dat ze simpelweg gewoon van zijn gezeur af wilden zijn.

Tijd voor vakantie

Komisch was het dan ook wel om te zien dat Russell uiteindelijk niet voorbij Bearman kwam en met de staart tussen de benen later zijn positie terug moest geven aan Antonelli. Iets dat hij zelf dan weer na afloop afschoof op het feit dat Mercedes te lang heeft lopen treuzelen met het doorhakken van de knoop. Het was allemaal tenenkrommend wat de vijfvoudig racewinnaar het afgelopen weekend tentoonstelde. Zijn boardradio's getuigden van weinig realisme en zelfreflectie en het was eigenlijk duidelijk dat de 27-jarige Russell vanaf het begin op de kast zat door wat er bij de start gebeurde. Daarna leek hij daar nooit meer van te herstellen.

In Mexico zagen we Russell dan ook van zijn allerslechtste kant. Hij klonk bijna als een kind waarvan het snoep was afgepakt of die zijn zijn niet kreeg. Ik kan gewoon simpelweg niet begrijpen waarom hij zo stellig bleef over het moment in de eerste ronde met Verstappen, waarna hij vervolgens ook nog daarin de hele race én de momenten na afloop blijft hangen. Russell is inmiddels ervaren genoeg om te weten hoe het allemaal zit in de Formule 1. Het lijkt of dit seizoen - met alle onduidelijkheden over zijn contract én de wisselvallige Mercedes - uiteindelijk zijn tol geëist heeft bij de man uit King's Lynn. Je zou bijna zeggen dat het geen overbodige luxe is als Mercedes hem vroegtijdig op vakantie stuurt om af te koelen na zijn misdragingen in Mexico-Stad, om vervolgens met frisse moed terug te keren in het nieuwe - voor Mercedes veelbelovende - tijdperk in de Formule 1. Dat zal natuurlijk echter niet gebeuren, dus ik ben benieuwd hoe Russel zich in de laatste races van dit seizoen zal gedragen.

