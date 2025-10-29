De FIA gaat met de teams van de Formule 1 om de tafel zitten om de chaotische situatie in bocht één tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad onder de loep te nemen. Dat weet Aston Martin-teambaas Mike Krack te melden. De start van de race zorgde voor veel frustratie, onder andere bij Fernando Alonso, die teleurgesteld was over het gebrek aan straffen voor coureurs die de eerste bochtencombinatie hadden afgesneden.

Lando Norris behield de leiding vanaf de pole position of het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar door de lange run naar de eerste bocht konden Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Max Verstappen het vierdik maken in de remzone. De laatstgenoemde moest op de kerbstones remmen, maar dat lukte niet omdat de Red Bull zo aan het stuiteren was. Verstappen belandde door het gebrek aan grip op het gras bijna in de muur. Leclerc verloor eveneens bijna de controle en moest door het gras om contact met zijn Ferrari-teamgenoot te vermijden. Hij werd gevolgd door Kimi Antonelli evenals Liam Lawson en Carlos Sainz die elkaar raakten. Er werden voor het afsteken van de eerste bochtencombinatie geen straffen uitgedeeld.

Alonso boos om gebrek aan straffen

Alonso was ziedend: "Ik had een goede start, ik zat voor [Carlos] Sainz en wat andere mensen, maar zij missen allemaal [bocht] 2 en liggen nu weer voor me", begon de Spanjaard via de boardradio. "Het is heel oneerlijk dat ik me op deze positie bevind, nadat ik wel de bochten heb gehaald. Ze moeten er iets aan doen." Hij vervolgde de klaagzang na de race tegenover de aanwezige media in de Mexicaanse hoofdstad: "Het is de tweede keer op rij dat het gebeurt in de eerste bocht van de eerste ronde, en de FIA maalt er niet eens om. Dus, lesje geleerd." De Spanjaard hint erop dat hij de volgende keer dan ook maar de eerste bocht gaat afsnijden om zo posities te winnen.

FIA en teams in gesprek

Volgens Krack gaat de FIA met de Formule 1-teams om de tafel om te kijken wat ze kunnen doen aan de situatie in bocht één. "We hebben hier een traditie in de openingsronde; bocht één is altijd chaos. Er was wel een straf [voor Hamilton in bocht vier]. De FIA gaat kritisch analyseren wat er gebeurd is. Maar Fernando was inderdaad woest over hoe het zich uitpakte in die eerste bocht. Als je ook kijkt naar de onboardbeelden, dan zie je dat hij allerlei auto's had ingehaald, dus ik begrijp hem wel", vertelde de Luxemburger bij Diario AS.

Krack vervolgde: "Bij bocht één lijkt het erop dat iedereen maar dat wat hij wil en je kunt ermee wegkomen, en ik denk dat velen van jullie het daar ook mee eens zijn. Het is niet gemakkelijk om te erachter te komen hoe dit is ontstaan en wie er verantwoordelijk voor is, wat als een race-incident gezien wordt, wie de schuldige van een incident is. Het is lastig en ik snap dat de FIA niet een verkeerd besluit wil nemen in dat soort situaties. Dit gaat echter allemaal besproken worden [door de FIA en F1-teams]. Op elk circuit gebeurt het ook niet op dezelfde manier."