Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
Het scheelde erg weinig of Max Verstappen was bij de start al gecrasht. Hij moest namelijk de eerste bochtencombinatie afsteken, maar door het gebrek aan grip op het gras, belandde zijn Red Bull bijna in de muur. Na afloop van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad wijst hij naar een lesje in het rallyrijden van vader Jos.
Verstappen ving de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez vanaf de vijfde positie aan. Hij had een goede start en pakte meteen George Russell voor P4. Lewis Hamilton zat helemaal rechts op de baan in de slipstream van Lando Norris. Charles Leclerc ging zij-aan-zij met zijn Ferrari-teamgenoot en Verstappen maakte het vervolgens driedik richting de eerste bocht. Omdat de Ferrari's steeds verder naar links gingen, kwam de Nederlander op een gegeven moment op de kerbs terecht. Dan wordt remmen natuurlijk veel lastiger en zo schoot hij via het gras bijna de muur in. De Red Bull-coureur wist nog net heelhuids door de openingsronde te komen. Ondanks geklaagd van onder andere Russell werd hij niet bestraft voor het afsteken van de eerste bochtencombinatie.
Verstappen bijna in de muur
"Ik had een heel goede start, maar ik moest automatisch naar links toe. Dat was de enige kant die ik op kon", legde Verstappen uit tegenover Viaplay. "Op een gegeven moment had ik zo weinig ruimte, dat ik op die kerb moest remmen. Ik werd toen nog verder naar links geduwd en dus bottomde [stuiterde] ik uit. Ja, dan kan je al helemaal niet meer remmen. Toen moest ik natuurlijk door het gras, maar dat ging ook nog maar net goed. Ik dacht op een gegeven moment echt dat ik de muur in ging. Er lag heel weinig grip, ik kon hem er nog net uit houden. Misschien dat het rallyen dat ik een beetje met mijn vader heb geoefend, helpt. Dat ging maar net goed."
