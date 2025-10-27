Fernando Alonso kende in Mexico-Stad zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen. Tot op heden is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand was bij de Spanjaard, al wordt er gespeculeerd over problemen met de remmen. Er circuleert echter ook een andere theorie op sociale media: Alonso zou niet blij zijn geweest met het uitvoeren van een teamorder en heeft uit frustratie de wagen kort daarna in de pitbox geparkeerd.

Voor Aston Martin is de slotfase van het seizoen er een om simpelweg uit te rijden. De focus ligt al op 2026 en het team beschikt momenteel niet over een wagen waarmee steevast in de punten kan worden gereden. Alonso vertrok zondag vanaf P14, maar viel uiteindelijk tijdens de race uit. Teamgenoot Lance Stroll startte vanaf de negentiende plek en eindigde uiteindelijk als veertiende.

Was Alonso boos door teamorder?

Kort voordat Alonso zijn AMR25 in de pitstraat parkeerde, kwam de instructie vanuit de pitmuur om teamgenoot Stroll er voorbij te laten. Die instructie werd opgevolgd, maar in de daaropvolgende bochten begon Alonso te glijden, waarvoor tot op heden nog geen verklaring is gegeven. "Het lijkt opzettelijk, maar de reden van dit ‘driften’ is onbekend. Later, in ronde 36, bracht hij zijn AMR25 naar de pits om hem te parkeren vanwege de vermeende remproblemen waar Aston Martin het over had. Opvallend is echter dat er vrijwel geen monteur of teamlid klaarstond in de garage om hem op te vangen. Dat wekt op zijn minst de indruk dat men niet op de hoogte was van zijn intentie om op te geven, al is er een detail dat deze theorie onderuit kan halen. Tijdens een groot deel van de uitzending hadden de fans geen toegang tot de boordradio van Alonso vanwege technische problemen", schrijft het Spaanse Grada3 over de uitvalbeurt van de tweevoudig wereldkampioen.

Probleem met remmen

Alonso zelf wees uiteindelijk ook naar problemen met de remmen, hoewel dat nog niet door het team is bevestigd. "De voorvleugel raakte beschadigd bij de start, maar dat veroorzaakte eigenlijk geen probleem. De remmen waren altijd boven de toegestane temperatuur. Uiteindelijk ging het rempedaal helemaal naar beneden. Het was onmogelijk geweest om nog 40 ronden te rijden", verklaarde de 44-jarige coureur.

