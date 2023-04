Vincent Bruins

Max Verstappen kwalificeerde zich afgelopen vrijdag op de tweede positie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan die vandaag wordt verreden. Het team van Red Bull Racing heeft in de aanloop naar de race in Bakoe wel een aantal onderdelen vervangen.

De Nederlander werd gisteren derde in de gloednieuwe Sprint Shootout, een extra kwalificatie die de startopstelling bepaalde voor de Sprint. In de openingsronde werd zijn RB19-bolide geraakt door de Mercedes van George Russell. Verstappen verloor tijdelijk de derde positie, voordat hij deze weer terugpakte bij de herstart na de Safety Car-periode voor de crash van Yuki Tsunoda. Er werd na afloop van de race een aantal woorden gewisseld tussen de regerend wereldkampioen en Russell, en er was duidelijk schade aan het bodywork en de vloer van Verstappens auto.

Onderdelen vervangen

Red Bull Racing heeft vier onderdelen vervangen op de bolide die nummer 1 draagt. Verstappen heeft een nieuwe headrest gekregen. De antenne van de TPMS is vervangen evenals de bijbehorende ECU. TPMS staat voor Tyre Pressure Monitoring System en daarmee kan de bandendruk in de gaten worden gehouden. Ook heeft de auto van Verstappen een nieuwe water header tank voor de Energy Storage Systems (ESS) gekregen. De ESS wordt met water gekoeld en deze header tank hoort niet bij de power unit-onderdelen waar gridstraffen voor kunnen worden uitgedeeld. Uiteraard is ook het bodywork vervangen waar de schade zat na het contact met Russell.

Goedkeuring van FIA

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht, wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. De headrest, TPMS-antenne, ESS water header tank en het bodywork vallen daaronder. De tweede startpositie van Verstappen is dus niet in gevaar. De Nederlander vangt voor het eerst de Grand Prix van Azerbeidzjan aan vanaf de voorste rij.