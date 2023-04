Vincent Bruins

Zondag 30 april 2023 09:21 - Laatste update: 09:32

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over het aangepaste sprintraceformat. De Nederlander denkt niet dat het iets met echt racen te maken heeft en dat hij meer geluk zou hebben in een casino in Las Vegas. Hij hoopt dat de Sprint geschrapt wordt.

De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich op de derde plaats in de Sprint Shootout op het Baku City Circuit. Bij de start van de Sprint werd hij geraakt door de Mercedes van George Russell en moest de race met een gat in het bodywork uitrijden. Hij start de Grand Prix van Azerbeidzjan vandaag vanaf de tweede positie. De kampioenschapsleider deelt de voorste rij met de Ferrari van Charles Leclerc.

Meer succes met gokken in Las Vegas

"Ik denk niet dat het iets met echt racen te maken heeft," legde Verstappen uit over de Sprint. "Het is meer gokken. Ik denk dat ik meer succes zal hebben in Vegas, als ik naar het casino ga. Dus ja, ik hou van racen, ik ben een pure rijder, maar ik denk dat dit meer voor de show is. En natuurlijk is entertainment ook belangrijk, maar ik denk dat het veel betere entertainment is, als de auto's elkaar beter kunnen volgen in plaats van dit soort dingen te proberen. Het voelt een beetje alsof je 3-0 voorstaat in een voetbalwedstrijd en dat er plotseling wordt gezegd: 'Oh, we zetten de score terug op 0-0 en beginnen opnieuw'. Ik vind dit soort dingen een beetje onnodig."

Sprint schrappen

"Ja, schrap het maar helemaal," vervolgde de regerend wereldkampioen. "Ik denk dat het gewoon belangrijk is om terug te gaan naar wat we hadden, en ervoor te zorgen dat elk team kan vechten voor de overwinning. Dat is waar we naar moeten streven in plaats van op een kunstmatige manier excitement creëren. Ik begon me eerlijk gezegd zelfs te vervelen tijdens de Sprint Shootout. Ik heb graag één bepaalde kwalificatie, waar je alles op moet inzetten, en dat was op vrijdag en daar genoot ik natuurlijk van, en vervolgens moesten we het op zaterdag opnieuw doen. Ik had zoiets van, 'mijn God, weer een kwalificatie?' Ik geniet daar gewoon niet echt van."