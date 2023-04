Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 08:51 - Laatste update: 09:35

Dinsdag gaf de FIA eindelijk een klap op het gerucht dat al enkele weken rondzong en was de kogel dus door de kerk: het sprintraceformat gaat op de schop. Hoewel veel teams de aanpassing met enthousiasme ontvangen, is niet iedereen het eens met de nieuwe manier. Allard Kalff is één van die personen.

Er werd al langer gevraagd naar een verandering in het sprintraceformat, dat op dit moment volgens een hoop mensen totaal niet logisch blijkt. Men is vanuit de paddock niet helemaal tevreden met de manier waarop de sprintraceweekenden in zijn werking gaan. Op vrijdag werd er normaal gesproken een vrije training gereden, alvorens er later op de dag al gekwalificeerd moet worden voor de sprintrace. Na de kwalificatie volgde er op zaterdag nog een vaak doelloze vrije training onder parc fermé-regels, waarna later op die dag de sprintrace werd gereden. Op zondag was dan daadwerkelijk de echte race, waarbij de uitslag van de sprintrace fungeerde als startopstelling.

De aanpassingen

Na lang wikken en wegen is dat nu eindelijk dus op de schop gegaan. Er werd unaniem gestemd om de tweede trainingssessie te vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Dat betekent ook automatisch dat het resultaat van de sprintrace niet meer geldt als de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, waardoor men hoopt dat coureurs en teams wat meer risico durven te nemen in de sprintrace. De schade is dan immers een stuk beter te overzien als een goede startplek op zondag niet in gevaar komt.

Niet iedereen is het eens

We hoorden eerder al hoe Max Verstappen felle kritiek had op de ideeën die hij hoorde over eventuele aanpassingen en hij dreigde zelfs met de Formule 1 te stoppen als het allemaal zo doorgaat. Ook Viaplay-analist Kalff kan geen begrip opbrengen voor de aanpassingen: "Belachelijk!", vertelt hij duidelijk tegenover Motorsport.com. "Een Formule 1-weekend is vrije training-kwalificatie-race. Dat is wat voor mij een Formule 1-weekend is. Ik ben al geen voorstander van sprintraces, en dan gaan ze nu het sprintraceformat zo maken dat het een race op zich wordt... Dan heb je twee races in een weekend. We hebben één Grand Prix, hè. Gewoon, klaar", besluit de commentator.