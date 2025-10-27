De F1 Grand Prix van afgelopen weekend in Mexico leverde Liam Lawson, die uiteindelijk de eerste uitvaller van de race zou zijn, een behoorlijk schrikmoment op toen hij plots marshals voor zich zag die op de baan waren terwijl hij op volle snelheid reed.

Het incident vond plaats tijdens de hectische openingsfase van de race in Mexico. Veel coureurs gingen buiten de baan en Lance Stroll spinde zelfs, maar gele vlaggen of een safety car waren niet nodig. Lawson moest echter wel een pitstop maken na die beginfase en toen hij weer op de baan was, reed hij bijna twee marshals aan die op de baan te vinden waren. Het liep goed af, maar het scheelde niet veel.

Lawson reageert op marshals op de baan

Lawson zelf, zo bleek uit de boardradio, was behoorlijk geschrokken van het moment. “Verdomme, man!”, riep Lawson. “Oh mijn god, maak je een grapje? Heb je dat gezien?” Zijn race-engineer, Ernesto Desiderio, reageerde vervolgens. “Ja, ik heb het gezien. Ja, goed gedaan dat je dat hebt weten te vermijden.” Lawson was duidelijk geschrokken van het moment. “Oh mijn god, man. Ik had ze verdomme kunnen vermoorden.”

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

