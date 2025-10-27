Carlos Sainz had met zijn crash in de slotfase van de F1 Grand Prix van Mexico indirect grote invloed op de volgorde van het podium. Lando Norris won gemakkelijk, maar de VSC voorkwam wel dat Max Verstappen langs Charles Leclerc ging voor P2. De Nederlander werd uiteindelijk derde, terwijl de VSC ook voorkwam dat Oscar Piastri langs Oliver Bearman zou gaan voor P4. De FIA heeft nu uitleg gegeven over de virtual safety car.

Verstappen begon als enige voorin op mediums aan de race in Mexico, kende een goede start en reed uiteindelijk op P4 nadat hij George Russell in had gehaald en vervolgens en crash met de auto's van Ferrari had voorkomen. De Nederlander reed vervolgens lang door op mediums, in de hoop dat hij een eenstopper kon doen en de coureurs voor hem een tweestopper moesten doen omdat ze met elkaar aan het vechten waren. Dit bleek ook het geval, waardoor hij op softs naar P3 reed en bijna nog P2 had afgepakt van Leclerc. Dit was waarschijnlijk tijdens de laatste keer op het lange rechte stuk gebeurd, maar de VSC die door Sainz werd gecreëerd bleek funest te zijn voor de mogelijke tweede plaats van Verstappen.

FIA gaat in op crash Sainz en VSC in slotfase GP Mexico

De FIA heeft nu een verklaring gegeven voor de VSC aan het einde van de race, nadat Sainz zijn auto in de laatste sector ogenschijnlijk op veilige wijze aan de kant had gezet na zijn crash. Volgens de FIA was dit echter niet het geval, niet genoeg in ieder geval om een VSC te voorkomen en alleen bijvoorbeeld geel of dubbel geel te gebruiken op die plek. "Hij kwam tot stilstand in de uitloopzone aan de buitenkant van bocht 14. Daarmee stond hij op een kwetsbare plek."

FIA legt keuze voor VSC uit

De FIA stelt dat de plek van de auto van Sainz niet de enige reden was dat er een VSC volgde: "De auto begon vervolgens te roken en de wedstrijdleiding kreeg meldingen van brand, waardoor duidelijk werd dat er marshals nodig waren om de auto te bergen. Zoals gebruikelijk is wanneer marshals worden ingezet om een auto te bergen, werd de race geneutraliseerd. In dit geval werd de Virtual Safety Car (VSC) ingezet totdat de auto naar een veilige locatie achter de baanafzetting was verplaatst. De VSC werd weer beëindigd zodra de auto zich in een veilige positie bevond, waarna de race onder de groene vlag is vervolgd."

