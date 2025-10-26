close global

Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Pérez over titelstrijd: 'Max heeft geweldige kans, McLaren maakt nog fouten'

Pérez over titelstrijd: 'Max heeft geweldige kans, McLaren maakt nog fouten'

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

De titelstrijd in de Formule 1 wordt steeds spannender, met Max Verstappen die zijn weg naar de top van het klassement lijkt te vinden. Na een moeizaam begin van het seizoen en een aantal tegenslagen, is de Nederlander nu weer in de race voor zijn vijfde wereldtitel. Zijn recente overwinningen in de Verenigde Staten en Japan hebben hem weer helemaal in de strijd gebracht. Sergio Pérez is hoopvol voor zijn voormalig teammaat.

Lange tijd leek Verstappen compleet uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel van 2025. De viervoudig wereldkampioen en Red Bull begonnen verre van lekker aan het seizoen en al snel was duidelijk dat de McLarens simpelweg te snel waren voor de Red Bulls. Na de zomerstop is er toch ineens een ommekeer van jewelste geweest. Na de upgrades in Monza is de RB21 compleet tot leven gekomen: Verstappen boekte meerdere overwinningen en heeft het gat van ruim honderd punten weten te verkleinen tot veertig stuks.

Pérez hoopvol

Pérez is optimistisch over de kansen van Verstappen in de resterende races van het seizoen. "Ik denk dat Max nu een geweldige kans heeft. Ik denk dat ze hele sterke races voor zich hebben liggen. Dus ik zou verwachten dat Max daar bij zit en als ze (de McLarens) een beetje de fout in gaan, heeft hij een serieuze kans om het te doen", zo zegt hij tegenover Viaplay in Mexico-Stad. Hij doelt daarmee op de inconsistenties die McLaren soms vertoont, wat een kans kan bieden voor Verstappen om dichterbij te komen in de titelstrijd.

Verstappen optimistisch ondanks kwalificatie

Verstappen zelf is ook optimistisch over zijn kansen, ondanks dat hij in Mexico-Stad slechts als vijfde kwalificeerde. Hij weet dat de race anders kan uitpakken dan de kwalificatie en dat er altijd kansen ontstaan door strategische fouten of uitvallen van andere coureurs. De strijd om het kampioenschap is momenteel een driehoeksgevecht tussen Verstappen en de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De komende races zullen uitwijzen of Verstappen zijn comeback kan voortzetten en uiteindelijk zijn vijfde wereldtitel kan binnenhalen.

Red Bull Racing

