Lando Norris kon het na zijn poleposition in Mexico niet laten om een sneer uit te delen richting Ferrari. Het team van Charles Leclerc en Lewis Hamilton kampt dit seizoen vaak met het zogeheten lift-and-coast, waarbij coureurs eerder van het gas gaan om brandstof te sparen of de auto te koelen.

Gevraagd of hij zelf veel moet liften en coasten, grapte Norris terwijl hij naar de Ferrari-rijders keek: "Vraag het aan deze jongens, zij zijn er profs in. Zij doen het elke race. Ja, je moet het altijd een beetje doen, maar nooit zoveel als zij." Leclerc erkent dat het in Mexico-Stad een factor wordt: "Laten we zeggen dat we hierop voorbereid zijn. Het is altijd een circuit waar lift-and-coast een groot deel van de race is, vooral voor de coureurs vanaf de tweede plek. Daarom is de start zo belangrijk op dit soort banen; met vrije lucht is alles makkelijker. We zullen agressief zijn richting bocht 1 als de kans er is."

Hamilton is het eens met zijn teamgenoot

Hamilton sloot zich bij zijn teamgenoot aan. "Niet veel aan toe te voegen. Lift-and-coast is precies wat Charles zei." Over de raceomstandigheden was de Brit duidelijk: "Het is lastig met de hoogte, met het oververhitten van de auto en de remmen. Ik weet niet hoe het voor iedereen is, maar vrijwel iedereen heeft hier last van het gebrek aan koeling. Het wordt niet per se makkelijk."

Start is bepalend in Mexico

Norris weet dat de start veel kan bepalen en dat zijn tegenstanders gevaarlijk blijven. "Je hebt het over twee van de beste coureurs op de grid, dus je kunt nooit uitsluiten dat ze terug naar voren komen. Onze racesnelheid is dit seizoen altijd sterk geweest, dus ik verwacht dat Oscar zich terugvecht; dat doet hij normaal gesproken. En hetzelfde met Max; wanneer is hij níet vol in de aanval? Hopelijk kan ik op ronde één voorop blijven en kunnen deze jongens iedereen achter mij ophouden."

Norris start zondag voor beide Ferrari’s en benadrukt dat de beginfase cruciaal wordt, zeker met de langste aanloop van het jaar naar bocht 1. Tegelijk houdt hij rekening met concurrenten van achteren: Verstappen vertrekt als vijfde en Piastri als zevende.

