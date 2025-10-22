Meer track limits in de Formule 1? "Als je daar buiten de baan ging, kwam je niet meer terug"

Moet de Formule 1 per circuit bepalen hoe vaak een coureur de track limits mag overschrijden, voordat er straffen worden uitgedeeld? Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam.

Lando Norris maakte tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten afgelopen zondag lange tijd jacht op Charles Leclerc in de Ferrari. De nummer twee in het wereldkampioenschap wist uiteindelijk aan de Monegask voorbij te gaan, maar kreeg al vroeg in de race zijn laatste waarschuwing voor het overschrijden van de baanlimieten. In de Formule 1 geldt de regel dat wie meer dan drie keer de baanlimieten overschrijdt, een tijdstraf krijgt. Op het ene circuit is die regel eenvoudiger na te leven dan op het andere circuit. Zo kent het Circuit of the Americas veel uitloopstroken, snelle bochten en onverwachte windstoten. Baanlimieten zijn hier daardoor regelmatig, net als in Oostenrijk, aan de orde van de dag. Norris noemde het na afloop een van de gekste regels uit de sport: "Als je je best doet om te racen, word je gestraft."

Track limits in de Formule 1

"Dan is de vraag natuurlijk: moeten we per circuit gaan kijken naar het aantal track limits dat je mag krijgen?", zo snijdt Kissing het onderwerp aan in de podcast GPFans Raceteam. "Dat je op het enige circuit net iets meer mag dan op een ander circuit, afhankelijk van de omstandigheden. Of moeten die coureurs gewoon binnen de lijntjes blijven?" Bolscher antwoordt: "In principe moeten ze gewoon binnen de lijntjes blijven. Dat er asfalt of een grindbak ligt, zou geen verschil moeten maken. De witte lijn is de witte lijn. Met een grindbak word je meteen afgestraft. Hier op COTA kan je bijvoorbeeld doorrijden, maar dan is de consequentie dat je na de derde keer een tijdstraf krijgt. Je mag het dus al drie keer doen. Dat hoeft voor mij niet nog meer te worden."

Circuit Paul Ricard

Kissing vervolgt: "In de sprintrace probeerde Russell het bij Verstappen. Als daar een grindbak had gelegen, waren ze niet allebei zo wijd gegaan. Het ligt er inderdaad aan wat er naast de baan ligt. We hebben toen ook die lijpe lijnen in Frankrijk gezien", doelt hij op het Circuit Paul Ricard, dat in de Formule 1 berucht was vanwege de gigantische uitloopstroken. Dat hoeft volgens het duo in ieder geval niet meer terug te komen: "Ja, dat was echt een parkeerplaats", grapt Bolscher. Kissing: "Als je daar naast de baan ging, kwam je niet meer terug."

Bekijk de volledige podcast hieronder.

