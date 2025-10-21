Verstappen ziet hobbel in gevecht met McLarens: "Natuurlijk is er een kans, maar..."

Max Verstappen heeft zijn pijlen gericht op een vijfde achtereenvolgende wereldtitel en komt na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gevaarlijk dichtbij de McLarens. De coureur van Red Bull Racing wil niet te vroeg juichen, want hij denkt dat de papajakleurige bolides nog altijd sneller zijn dan zijn RB21.

Dat Verstappen 64 punten had goed kunnen maken op Oscar Piastri in slechts vier raceweekenden, is iets wat niemand zag aankomen. Tijdens de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, kwam hij als negende over de streep op bijna een ronde achterstand. Het was de slechtste race die Verstappen puur gebaseerd op snelheid ooit heeft meegemaakt met Red Bull in de Formule 1. De Nederlander heeft dankzij drie Grand Prix-overwinningen in de laatste vier weekenden het gat naar Piastri kunnen dichten tot 40 punten. Verstappen verwacht echter niet dat de slotfase van het seizoen even gemakkelijk zal verlopen, want volgens hem is de McLaren nog altijd de betere auto.

Op pure pace zit Red Bull achter McLaren

"Een heel goed weekend", zo vatte Verstappen de dubbelzege in Texas samen bij Viaplay. "Maar op deze manier moeten we ook doorgaan tot het einde. Het moet gewoon allemaal perfect zijn om een kans te maken. Dit is voor ons natuurlijk heel mooi en zo proberen we natuurlijk door te gaan."

Waar hij na Zandvoort nog meer dan honderd punten achterstond en überhaupt niet meer aan een vijfde titel denkt, durft de Limburger nu wel voorzichtig toe te geven dat er toch nog een kans ligt. "Als je een weekend als dit meemaakt en hoe de weekenden daarvoor zijn gegaan... natuurlijk is er een kans. Maar als je kijkt naar pure performance, dan moeten we nog wel een stapje zetten. Ik heb hier dan wel gewonnen, maar dat komt deels ook omdat ik goed heb opgelet in bocht 1 en ervoor had gezorgd dat ik daar mijn gat kon maken. Op pure pace zit het of heel dichtbij elkaar of zitten we toch nog net achter [McLaren]."

