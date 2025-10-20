Antonelli wijst boos naar Sainz: 'Ik probeerde hem nog te ontwijken door niet de apex te raken'
Carlos Sainz was de enige uitvaller tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij moest zijn Williams aan de kant zetten vanwege schade, nadat hij achterop Kimi Antonelli was gecrasht. De jonge Italiaan liet zich uit over de actie van Sainz en wijst erop dat hij nooit de bocht had kunnen halen.
Sainz had zich als negende gekwalificeerd op het Circuit of the Americas en ging na twee ronden voorbij aan Ollie Bearman voor de achtste plek. Hij probeerde bij bocht 15 op dezelfde manier aan de binnenkant van Antonelli te duiken. Hij zat echter te ver weg, schoot wat meer rechtdoor en toucheerde de Mercedes. Sainz kwam op de baan tot stilstand en zorgde voor de eerste en uiteindelijk enige virtual safety car. Antonelli verloor een boel tijd en moest genoegen nemen met P13 in Texas. Sainz zal een gridstraf van 5 posities moeten incasseren in Mexico-Stad. Tevens krijg hij 2 strafpunten op zijn superlicentie.
Expres de apex niet geraakt
"Volgens mij zou het hem nooit zijn gelukt om de bocht te halen", begon Antonelli boos tegenover Viaplay. "Hij blokkeerde zelfs zijn band. Als je ook naar de herhaling kijkt, dan zie je dat zijn auto naar de buitenkant van de baan wijst. Ik probeerde zelfs... Ik raakte expres de apex van de bocht niet, omdat ik hem in mijn spiegels zag. Ik kon alleen maar hopen dat ik niet geraakt zou worden, maar ja, ik werd toch uitgeschakeld."
Antonelli agressiever in de verdediging
"Eerlijk gezegd zat de snelheid er bij mij heel goed in", vertelde Sainz bij hetzelfde streamingplatform. "Ik had dezelfde actie geprobeerd op Ollie twee ronden daarvoor en dat pakte perfect uit. Dit keer met Kimi werkte het niet. Voor mijn gevoel ging Kimi wel wat agressiever in de verdediging vergeleken met Ollie. Hij stuurde meer naar mij toe en wilde de positie niet opgeven. Maar ik blokkeerde een band, dus het lijkt erop dat het meer van mijn kant kwam. Toen ik in de auto zat, voelde het anders."
