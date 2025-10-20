Max Verstappen zette een oppermachtig optreden neer tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Helmut Marko schreeuwde van de daken dat zijn coureur beter is dan dat hij ooit is geweest, maar Verstappen is het niet helemaal eens met de hoofdadviseur van Red Bull. Hij verklaart dat hij heel 2025 al op hoog niveau racet.

Verstappen mocht de wedstrijd op het Circuit of the Americas vanaf de pole position aanvangen. Hij gaf op geen enkel moment de leiding uit handen, zelfs niet toen hij zijn pitstop maakte. De Nederlander kon onbedreigd naar de overwinning rijden in Texas. Wat wel hielp is dat Charles Leclerc bijna de gehele race vocht met Lando Norris om de tweede plaats. De achterstand van Verstappen op kampioenschapsleider Oscar Piastri is nog maar 40 punten. "In de zomerstop hadden we eigenlijk al de handdoek in de ring gegooid", vertelde Marko na de zege in Texas. "We hadden bijvoorbeeld totaal geen performance in Boedapest, al was dat een experiment. Toch zitten we nu in de flow en Max is beter dan ooit tevoren!"

Verstappen geeft altijd alles

"Het hele seizoen zit ik al op een hoog niveau", reageerde Verstappen voor de microfoon van Viaplay. "En dat heeft er niks mee te maken dat het nu ineens goed gaat met de auto. Natuurlijk heb ik er nu meer plezier in, maar dat is altijd zo. Het is namelijk leuker om voor de overwinning te vechten dan om vierde te worden. Maar ik weet wel van mezelf dat ik altijd alles geef, wanneer ik in de auto zit. Zo ben ik er nou eenmaal van jongs af aan op voorbereid."

Hij kijkt uit naar Mexico-Stad, waar de volgende Formule 1-race gehouden wordt, maar hij blijft voorzichtig over zijn kansen: "Dat wordt ook weer een circuit waar je de banden onder controle moet houden. Daar ligt weinig grip en ook daar worden de banden heel warm. We gaan het zien."

