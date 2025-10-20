close global

Lando Norris with Max Verstappen in the background

Norris wuift vraag weg en citeert Verstappen: 'Als mijn moeder ballen had...'

Norris wuift vraag weg en citeert Verstappen: 'Als mijn moeder ballen had...'

Remy Ramjiawan
Lando Norris with Max Verstappen in the background

Voor Lando Norris was de tweede plek in Austin het maximaal haalbare, zo legt hij achteraf op de persconferentie uit. De Engelsman was rondenlang in gevecht met Charles Leclerc en werd tijdens de persconferentie gevraagd of hij misschien wel een gooi naar de zege had kunnen doen, zonder dit gevecht. Norris hoorde de vraag aan en herhaalde een oude uitspraak van Max Verstappen.

Norris deelde de eerste startrij met Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Waar velen uitkeken naar een potentieel gevecht tussen het duo, was het Leclerc die op de softbanden de tweede plek direct overnam. Norris moest in de achtervolging op de Monegask, in plaats van dat hij kon jagen op Verstappen. Uiteindelijk wist hij Leclerc in te halen, maar door een te lange pitstop kwam hij in de slotfase wederom achter Leclerc terecht. Die kon hij opnieuw inhalen, maar Verstappen was ondertussen al aan de horizon verdwenen.

'Als mijn moeder ballen had'

Norris kon na afloop weinig met de vraag of zijn race er anders had uitgezien als hij niet door Leclerc was gepasseerd. "Wie weet? Wat zei jij [Verstappen] ooit? ‘Als je moeder ballen had… zou ze je vader zijn?'," zo legt Norris uit dat het weinig zin heeft om scenario’s te bespreken die niet hebben plaatsgevonden. "Ja, wie weet. Maar ja, je weet hoe het gaat: starten op de soft, starten aan de juiste kant van de grid… Hij had het voordeel in bocht 1, aan de buitenkant. Na gisteren was ik uiteraard een beetje voorzichtig. Ik wilde niet te wijd gaan in bocht 1, want ik wilde niet weer in het grind eindigen. Dus ja, ik moest gewoon aan de binnenkant blijven en de veiligere route volgen", verklaart de nummer twee van het klassement zijn handelen tijdens de openingsronde.

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Verenigde Staten

