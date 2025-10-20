Ondanks de perfecte uitvoering en de dominante zege in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, heeft Max Verstappen toch een kritiekpuntje omtrent de RB21-bolide van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen won dan wel met een vrij comfortabele voorsprong en hij lag iedere ronde aan de leiding, maar een gemakkelijke race was het absoluut niet.

Verstappen begon aan het raceweekend op het Circuit of the Americas met een achterstand van 63 punten op Oscar Piastri. Nu is het gat nog maar 40 punten. Hij won de Sprint op zaterdag, terwijl beide McLarens in de eerste bocht crashten. Vervolgens sleepte de viervoudig wereldkampioen de overwinning binnen op de zondag vanaf de pole position. Tevens lag hij alle van de 56 ronden aan de leiding. Het enige wat hij niet deed, was de snelste ronde neerzetten - die ging naar Kimi Antonelli. Verstappen was begonnen op de mediums en moest de tweede helft van de race op de softs doen en dat bleek een zeer uitdagende stint.

Hulp van Leclerc

"Ik denk dat we het gewoon goed uitgevoerd hebben", zo begon Verstappen bij Viaplay met zijn samenvatting van de race. "Ik heb goed opgelet bij de start en goed geaccelereerd uit de eerste bocht. Toen zat Charles op de goede plek, en dat hielp mij natuurlijk voor de eerste stint. Daar maken we uiteindelijk het verschil, omdat Charles daar Lando ophoudt. Dan heb je [een voorsprong van] 10 seconden, wat op een gegeven moment terugging naar 9. Dan verlies je met de pitstop een beetje tijd, omdat Lando een ronde eerder naar binnenging. Dan heb je altijd een undercut van minimaal anderhalve seconde. En daarna probeer je de banden te managen."

Verbeterpunt voor Red Bull

De Limburger vervolgde: "Ik denk dat we het nog steeds lastig hebben met de banden ten opzichte van McLaren, wanneer ze heel warm worden. Op bepaalde momenten reed Lando toch rondetijden die ik zelf niet kon doen. Uiteindelijk hebben we het toch perfect uitgevoerd."

Het probleem van oververhitte banden is iets wat Verstappen vooral merkte op de softs: "Daardoor was het heel lastig om de controle te houden over de achterkant, het was moeilijk met de tractie. Bij het ingaan van de bochten brak de auto best wel uit. De banden werden gewoon te warm. Dat is dus iets waar we beter in moeten worden."

